Celso Sabino projeta que 150 delegações internacionais venham à COP 30 em Belém

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou nesta quarta-feira, 19 de junho, durante sua primeira participação no “Bom Dia, Ministro”, ter certeza de que o Brasil vai realizar uma aclamada e prestigiada edição da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, em 2025.

“Esse movimento para conter as mudanças climáticas tem ganhado relevância, aumentado o público de participação nas COPs e tendo significado cada vez maior para todo o planeta. A COP do Brasil vai concentrar o maior número de autoridades no mesmo momento”, afirmou.

Ele lembrou que têm participado das COPs reis, príncipes, presidentes, primeiros-ministros, chefes de Estado e chefes de governo de todo o mundo. “Já estamos com uma perspectiva de que 150 delegações venham para cá. Teremos a oportunidade de mostrar para o mundo todo a qualidade da hospitalidade brasileira”.

Ministro aponta dois desafios para a realização da COP em Belém

Sabino, porém, afirmou que o Brasil tem dois desafios. O primeiro, avalia, é o país contribuir de forma significativa na apresentação de projetos, soluções e alternativas para conter as mudanças climáticas e promover a preservação do meio ambiente. O segundo ponto é garantir que os turistas em visita a Belém sejam tratados com hospitalidade, carinho e conforto, tornando-se divulgadores e promotores do turismo brasileiro em seus países de origem.

“Todos os ministérios estão atuando para que Belém tenha a melhor infraestrutura possível para receber todas essas pessoas, com projetos de infraestrutura viária, saneamento básico nos aeroportos e hospitalidade. O presidente Lula criou uma secretaria extraordinária vinculada à Casa Civil e o secretário está em Belém atuando não só na questão da infraestrutura, mas no apoio a micro e pequenos empresários no sentido de ampliar a rede hoteleira e a quantidade de leitos disponíveis”, explicou Celso Sabino.

Com vistas à preparação da COP 30, estão sendo concedidos financiamentos voltados para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares. Em parceria com o governo do Pará e a prefeitura de Belém, está sendo implementada qualificação profissional de motoristas de aplicativos e ensino de línguas estrangeiras para trabalhadores que atuam com atendimento ao cliente em hotéis, bares e restaurantes.