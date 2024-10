Ministério do Turismo lança espaço para receber convidados e autoridades no Círio em Belém

Na manhã desta sexta-feira (11/10), o Ministério do Turismo reuniu convidados e imprensa para anunciar a Casa do Turismo,em Belém. O espaço será a casa do ministério durante o Círio de Nazaré, onde convidados e autoridades poderão se aproximar de projetos e ações para impulsionar o turismo local, em especial, voltado às festividades. O ministro do turismo, Celso Sabino, falou com orgulho da ação e do número de visitantes que, segundo ele, demonstraram crescimento neste ano.

“A casa vai servir para receber dezenas de parlamentares federais, deputados, senadores,autoridades, embaixadores e também, artistas e influenciadores, que vão nos ajudar a mostrar a nossa culinária e os atrativos que o Círio oferece, para que nos seus estado e países mais pessoas queiram visitar Belém”, explica.

Parte dos objetivos dessa e de outras ações da pasta são para que o turismo se desvincule da sazonalidade, atraindo visitantes mesmo fora de épocas como o Círio,mas aproveitando este momento para cativá-los o suficiente a novas visitas. “A nossa perspectiva é de que, agora, por ocasião do Círio de Nazaré, possam aproveitar essa oportunidade para conhecer mais essa cidade, marcar novas visitas a Belém, com mais familiares e amigos.

Sobre os convidados, Sabino reforça que parlamentares de todas as regiões do país confirmaram presença, entre deputados federais e senadores, mas também influenciadores de outros estados. Ele menciona, por exemplo, a cantora Wanessa Camargo, que já está em Belém desde xx, além do cantor Zé Felipe e da sua esposa, a influenciadora Virginia Fonseca. Ainda menciona a participação de influenciadores de diferentes estados da região Norte e Nordeste.

Durante a coletiva, a secretária executiva do ministério, Ana Lopes, falou sobre a importância de abraçar esse momento tão especial para os paraenses com medidas que intensifiquem o potencial que o Círio gera.

“Mostrar a nossa fé do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente vive há tantos anos, essa festa mágica que é o Círio de Nazaré, é motivo de muito orgulho. E, o Governo Federal com o Ministério do Turismo estando mais uma vez aqui, é uma demonstração que deu certo, que alavancou, que a gente trouxe mais turistas e principalmente sem perder a nossa originalidade”, enfatiza.

Questionada sobre o objetivo central do novo espaço, a porta-voz da pasta descreve a novidade como “um referencial teórico e religioso”. Ela apresenta a Casa do Turismo como um projeto norteador até mesmo para outras festividades tradicionais de outras regiões do país. “A gente trás pessoas renomadas, artistas, jornalistas para conhecer um pouco e levar um pouco dessa experiência, para que volte em outros momentos", destaca.