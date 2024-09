Membros do G20 discutem turismo internacional em Belém, nesta quinta-feira (19)

Ministros do Turismo das 20 principais economias mundiais estarão em Belém, no dia 21 de setembro, para uma reunião que será presidida pelo ministro brasileiro Celso Sabino (MTur). Os assuntos a serem discutidos incluem a aprovação de propostas para o desenvolvimento do turismo sustentável, que será entregue na reunião da Cúpula de Líderes, em novembro, no Rio de Janeiro.

O encontro deve contar com a presença dos líderes da África do Sul, Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Itália, Turquia, entre outros. Nesta quinta-feira (19), começa o 4º encontro dos técnicos do Grupo de Trabalho de Turismo do G20, que também será realizado na capital paraense e contará com a participação de especialistas e representantes dos países responsáveis por finalizar as discussões sobre qualificação profissional, fortalecimento das instituições multilaterais e ampliação do financiamento internacional projetos do setor.

No mesmo período, Belém recebe fóruns internacionais realizados pela ONU Turismo e pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). As programações devem destacar os pontos fortes e necessidades do mercado turístico global.

O ministro Celso Sabino afirma que os eventos devem impactar a economia local, gerando benefícios econômicos e sociais para a região amazônica e o Brasil como um todo.

"É um importante momento para o Brasil e para a Região Norte, quando os olhos do mundo se voltam para a Amazônia. Teremos dias intensos de debates sobre qualificação, sustentabilidade, ampliação de investimentos para o setor com líderes das 20 maiores economias do mundo. Também é uma oportunidade de fortalecermos a cooperação internacional, impulsionando o crescimento econômico através do turismo sustentável, consciente e inclusivo. E, claro que o debate sobre sustentabilidade e mudanças climáticas será ainda mais rico aqui, em Belém, no coração da Amazônia", destaca o ministro.

VEJA MAIS

Com os eventos, a capital paraense será palco de discussões sobre o cenário turístico internacional, especialmente no ano que antecede a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP 30).

No dia 13 de setembro, o Ministério do Turismo e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) assinaram um protocolo de intenções para desenvolver o turismo na Região Amazônica, com foco no evento internacional. A COP 30 deve atrair investimentos e estimular o desenvolvimento socioeconômico na região, o que deve deixar um legado de obras de infraestrutura positivo.

O MTur direcionou R$ 100 milhões do Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur) para a concessão de financiamentos para empreendimentos turísticos privados do Estado, contemplando a realização de obras, compra de equipamentos e obtenção de capital de giro.