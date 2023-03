BBB 23: Sarah comenta com Marvvila se pretende namorar com Ricardo fora do programa; veja a resposta

No BBB23, Sarah Aline acabou engatando um romance com Ricardo "Alface". Porém, ao ser questionada por Marvvila na tarde deste sábado (18), sobre um possível namoro dos dois fora do programa, a sister negou. "Vocês são muito fofos, será que vão namorar lá fora?", questionou Marvvila. Sarah, prontamente disse que não queria.

Vale lembrar que durante a madrugada da festa de ontem, o casal teve uma pequena DR, inclusive, Ricardo chegou a sugerir que eles parassem de ficar. Tudo começou quando a sister não viu o gesto que o brother fez para pegar na sua mão e acabou ignorando sem querer. Porém, pouco tempo depois, os dois se entenderam e ainda esquentaram o edredom.

