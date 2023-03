Fã que criticou 'intercâmbio' no BBB 23 toma invertida de Boninho

Depois de uma declaração de Boninho no Instagram confirmando o intercâmbio entre o BBB 23 (Globo) e a La Casa de los Famosos, reality show do México, os fãs ficaram animados com a novidade. O diretor confirmou a notícia em um vídeo publicado em seu perfil.

No entanto, um seguidor de Boninho expressou sua insatisfação com a dinâmica do programa. Nos comentários do vídeo, o internauta escreveu: "Eu não suporto essa ideia de intercâmbio". Em resposta, o Big Boss disparou: "Então, desligue".

Embora tenha confirmado a troca de participantes, Boninho não revelou a data em que isso ocorrerá.