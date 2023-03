Poder Curinga no BBB 23: Sarah Aline arremata benefício; saiba o que ela ganhou

A sister Sarah Aline arrematou o card "Poder do Caminho" do "Big Brother Brasil 23", nesta sexta-feira (3). O Poder Curinga da semana dá à psicóloga a oportunidade de influenciar a formação do próximo Paredão da competição.

No próximo domingo (5), a casa será dividida em duas equipes por meio de um sorteio. Sarah terá o direito de escolher qual caminho seguir e decidir em qual grupo deseja permanecer. Além disso, ela também terá o privilégio de votar primeiro dentro do seu grupo escolhido. Essa decisão pode ser crucial na formação do próximo Paredão do reality show, já que a escolha da psicóloga pode influenciar diretamente o futuro de outros competidores.