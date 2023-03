BBB 23: veja o que rolou na madrugada desta sexta-feira, 03

Prova do Líder no BBB 23 sempre movimenta a casa. Fred D se tornou o novo Líder e, a madrugada desta sexta-feira, 3, teve beijos, brigas e explosões. E, claro, muita conversa sobre jogo. No Quarto Fundo do Mar os confinados especulavam quem Fred mandaria ao Paredão e quem pegaria o Poder Curinga desta semana.

Fred D está pensando em mandar ao Paredão Sarah Aline e justificou aos seus aliados que Sarah na Berlinda, poderia a ajudar com os votos do público em Key Alves. Mas, enquanto Fred D está tranquilo e durante a madrugada aproveitou para trocar beijos com Larissa e ficar agarradinho, o restante da casa não teve mordomia.

Com a iminência do Big Fone tocar, Sarah Aline, Gabriel Santana e Marvvila ficaram acordados. Os três confinados batiam papo na sala quando Gabriel fez uma brincadeira e Sarah reforçou, mas a psicóloga não gostou e deu uma resposta explosiva. Os dois compararam Sarah com Ivy (BBB 20), e Lumena (BBB 21). Sarah se irritou e até disse que levaria a situação ao Jogo da Discórdia.

Cara de Sapato não teve VIP, mas ganhou consolo da amiga Amanda, quando se lamentou por não estar entre os escolhidos de Fred D. ""Pelo menos a gente tem um ao outro", disse a sister. Ambos trocaram declarações de amizade durante a madrugada.