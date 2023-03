BBB23: Veja que horas vai tocar o Big Fone neste sábado (4)

A dinâmica desta semana no BBB 23 traz um novo Big Fone, que tocará neste sábado (4). Veja a programação.

Após o participante Fred Desimpedidos se tornar o novo líder da semana e Mc Guimê ter atendido o primeiro Big Fone da semana na quarta-feira (1º), indicando Key Alves e Cezar Black ao paredão, o telefone tocará novamente amanhã (4), durante o programa ao vivo, que começa às 22:45 na TV Globo. No sábado, além da ligação do Big Boss, os participantes também terão a prova do anjo, onde podem ganhar imunidade ao paredão.

O que acontece com o participante que atender o Big Fone?

Quem atender o Big Fone neste sábado (4) poderá salvar Key Alves ou Cezar Black do paredão. Caso um dos emparedados atenda, eles mesmos poderão se salvar. Além do mais, o participante que escapar tem direito a uma indicação no paredão.

Essa será a sexta ligação do Big Boss nesta edição e a segunda da semana.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)