Quem deve voltar para o BBB 23? Veja quem está com a preferência do público

Depois que Tadeu Schmidt anunciou a repescagem no BBB 23, as opiniões foram dividida entre o público. O apresentador abriu a votação neste domingo, 19, para escolher entre os nove eliminados quem deve voltar para a casa e para a disputa do prêmio milionário.

"Vai ter repescagem! A pessoa eliminada no Paredão desta semana vai direto para a casa do reencontro. Lá, ela vai se juntar a Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. Os dois mais votados vão voltar para o jogo para disputar o prêmio do BBB 23", avisou Tadeu.

A volta de dois brothers será na quinta-feira, 23, porém, eles vão poder ser votados pelos participantes, já que não estarão imunidades e não participam da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo.

Em enquete do OLiberal.com a paraense Paula Freitas está na frente para retornar ao BBB 23. Ela aparece com 26% dos votos da preferência do público. Seguida de Larissa.

Já em enquete do UOL, ela aparece em último lugar. Fred Nicácio é apontado como o brother que deve voltar ao BBB 23, seguido de Key.

Paula foi a quarta eliminada do programa. Em paredão quádruplo, ela deixou a disputa com 72,5%. Ela foi para o Paredão com Bruno, que obteve 23,68%, MC Guimê, com 2,07% e Amanda, com 1,75%.15.