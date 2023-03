Casa do Reencontro: paraense Paula Freitas foi a menos votada para retornar à casa do BBB 23

Os ex-participantes do BBB 23 saíram da Casa do Reencontro, nesta quinta-feira (23), direto para o Bate-Papo BBB. A dinâmica teve o objetivo de mandar dois brothers que já haviam sido eliminados, de volta para o game. Nos estúdios do Gshow, eles falaram da nova experiência e de curiosidades do tempo que conviveram na casa mais vigiada do Brasil.

A paraense Paula Freitas, única representante do Norte do país na edição de 2023, foi a sister menos voltada para retornar à casa com apenas 0,8% dos votos do público, murchando as expectativas dos paraenses que queriam vê-la outra vez no horário nobre da TV Globo e 24h no pay-per-view.

"Não estou falando... Quem foi a última? Quem foi?", comentou Paula, decepcionada. Ao menos uma notícia boa a paraense teve: Com o retorno à casa "alternativa", conseguiu bater 1 milhão de seguidores no Instagram.

Durante a conversa, as apresentadoras mostraram para os sete, dos nove ex-BBBs que participaram da dinâmica, o ranking da votação. "Vamos mostrar esse ranking para vocês verem como ficou essa porcentagem", disse Vivian Amorim.

Confira como ficou o ranking de votação da repescagem do BBB23:

