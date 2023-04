Apresentadores ironizam BBB 23 e finalistas reagem: 'Vexame'; assista

Os apresentadores Paulo Vieira e Dani Calabresa, que comandam os quadros de humor do Big Brother Brasil 23, assumiram os papeis de mestres de cerimônia na grande final da edição, nesta terça-feira (25). Com a dinâmica sendo assistida ao vivo, diretamente da casa, pelas finalistas Amanda, Aline Wirley e Bruno Griphao, os humoristas não deixaram a acidez de lado e alfinetaram a temporada.

VEJA MAIS

"Não estou tão feliz assim. Mas o que importa é que chegamos ao final dessa edição sem apertar o botão, meter um atestado, cometer um crime", ironizou Paulo Vieira.

Nas redes sociais, o nome de Paulo Vieira se tornou um dos mais comentados do Twitter e internautas destacaram a reação das finalistas aos comentários: "Vexame".

"Eu amo que o Paulo Vieira e a Dani Calabresa já fizeram questão de deixar claro pras finalistas que essa edição foi uma bomba", escreveu um usuário do Twitter. "Amando o vexame que as finalistas estão passando. Paulo Vieira, eu te amo", disse outro.

Mas também houve quem criticou a postura do apresentador. "É por isso que você é atacado, Paulo Vieira. Não adianta vir no Twitter reclamar. Você é desnecessário", disparou uma fã do trio de finalistas.