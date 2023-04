Quem ficou em segundo lugar no BBB 23? Aline Wirley foi a vice-campeã do programa

A ex- integrante do grupo Rouge, Aline Wirley, ficou em segundo lugar do BBB 23. Ela recebeu 16,96 % dos votos e levou como premiação R$ 150 mil e mais de R$ 12 mil acumulados em diversas dinâmicas do reality show.

VEJA MAIS

Aline foi a sister que menos conquistou prêmios ao longo do programa. Confira quais:

Um smartphone no valor de R$ 2 mil;

Uma câmera fotográfica no valor de R$ 2 mil;

Crédito em conta bancária no valor de R$ 10 mil;

Um ano de produtos de limpeza e higiene de valor não informado.

Relembre a trajetória de Aline Wirley no BBB 23

A cantora Aline Wirley, de 41 anos, foi a participante mais velha desta edição do programa. A paulistana ganhou o apelido de “mami” entre os colegas de financiamento e conquistou o carisma da grande maioria por sempre estar disposta a dar conselhos e avaliar momentos delicados do jogo de maneira sensata e carinhosa. Ela e Bruna são do Time Camarote e conseguiram chegar juntas na final.

Aline foi finalista de três provas de resistência, sendo que somente em uma delas garantiu a liderança.