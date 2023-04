Compare: BBB 23 tem piores números das últimas edições; Fiuk teve mais votos que Amanda

O BBB 23, que chegou ao fim na madrugada desta quarta-feira (26), teve a pior quantidade de votos das últimas edições do reality da Globo. Com 76.290.810 votos, sendo cerca de 52 milhões só em Amanda, o número representa apenas 10% em relação à final da edição 2022, que deu a vitória a Arthur Aguiar, com um total de 751.366.679.

No comparativo com o BBB 21, que teve um total de 633.284.707 votos, a campeã da edição deste ano recebeu menos votos que o terceiro colocado da edição de Juliette, Fiuk.

Compare os números das finais das últimas edições:

BBB 21: 633.284.707 votos

BBB 22: 751.366.679 votos

BBB 23: 76.290.810 votos