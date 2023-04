‘Mais Você’ exibe reencontro de Amanda e Sapato do BBB 23 após o fim do reality

O BBB 23 foi marcada pela amizade de Amanda, a campeã da edição 23, e Cara de Sapato, lutador que foi expulso do programa após acusação de assédio sexual contra a mexicana Dania Mendez.

Após o fim do programa e da vitória da médica, o programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga exibiu o primeiro encontro dos amigos fora da casa.

De acordo com Amanda, foi impossível segurar a emoção ao ver o amigo. “Eu fiquei muito feliz quando cheguei e dei de cara com o Sapato. Estava ele e a família dele com a minha família. Foi uma pessoa extremamente importante para mim no jogo, não tenho palavras”, disse a sister.

“Todo mundo junto ali foi gratificante demais. A gente entrou junto e ver ele foi emocionante. Ele era uma das pessoas que mais confiava em mim dentro da casa. A nossa conexão deu certo e é para a vida”, completou.