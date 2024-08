Paraense que viralizou se maquiando em ônibus conhece Bianca Andrade: 'Realizando um sonho'

Um mês após viralizar se maquiando nos ônibus de Belém, a paraense Pamela Barbosa realizou o sonho de conhecer a influenciadora e empresária Bianca Andrade, dona da marca ‘Boca Rosa’, na última terça-feira (20).

O encontro das duas ocorreu durante o encerramento da 5ª edição do projeto social Boca Rosa Academy. Em suas redes sociais, Pamela publicou registros do encontro com a famosa e afirmou que ela é sua maior inspiração. Veja:

“Obrigada, Bianca, por me abrir os olhos nisso com a sua visão sinistra de mercado, de pessoa e de mulher, te amo, com amor sua admiradora master”, escreveu a criadora de conteúdo na legenda da publicação.

No vídeo que se tornou viral, a paraense havia marcado a empresária e relatado, na legenda, que há três anos usa os produtos da marca dela. Impressionada com a habilidade da paraense, Bianca comentou na postagem: "Que habilidade!! Tu vais arrasar mais ainda com os sticks", escreveu ela.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)