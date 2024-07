Paraense viraliza com vídeo se maquiando em ônibus de Belém: 'Saiu doido e eu meti a make'

A paraense Pamela Barbosa viralizou nesta quinta-feira (04) nas redes sociais por conseguir se maquiar enquanto viajava em um ônibus da linha Distrito Industrial - Pátio Belém, em Belém. No TikTok, onde o vídeo foi publicado, a jovem aparece aplicando base de rosto, contornos, pó, blush, iluminador, gel para sobrancelha e até delineador, que requer muito controle da mão para não borrar.

@pamrsz O distrito pátio belem saiu doido e eu meti a make assim mesmo 🙂‍↕️ Ei mana @Boca Rosa ♬ som original - MARCANTE PARÁ OFICIAL

"O Distrito - Pátio Belém saiu doido e eu meti a make assim mesmo", escreveu Pamela na legenda da publicação. A jovem ainda marcou a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, dizendo que há três anos usa a maquiagem dela e aproveitou para pedir uns produtos novos da famosa.

O vídeo surpreendeu os internautas, e até mesmo a Boca Rosa, pelo fato de que a jovem conseguiu um bom resultado, em alguns momentos usando apenas uma mão, em um ônibus em movimento. "Que habilidade!! Tu vais arrasar mais ainda com os sticks", escreveu a influenciadora de maquiagem. "Eu não consigo fazer o delineado nem parada dentro do meu quarto, imagina nos balanço do busão andando nos buracos aqui da minha cidade", comentou uma. "Eu já tinha borrado 365 vezes o batom, quem dirá o delineado", escreveu uma segunda. Uma terceira ainda comentou sobre a habilidade de maquiar no calor de Belém e em um ônibus: "Arrasouuuuu! Eu não consigo fazer uma make nem parada, imagina no balançar de um ônibus e ainda no calor. A mana tá de parabéns ".

