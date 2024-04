Militares LGBT compartilham rotina no exército com direito a maquiagem e desfiles; veja

Nas últimas semanas, vídeos de militares tailandeses LGBTQIAPN+ se maquiando e desfilando no exército viralizaram nas redes sociais. O motivo do sucesso das publicações é que os recrutas compartilham suas rotinas na base militar sem esconder as orientações sexuais, como form de resistência, uma vez que a profissão, historicamente, é relacionada à heterossexualidade.

Em uma publicação, Thanyaporn Sakulnee aparece fardado com o uniforme do exército do país, enquanto retoca a maquiagem. Sakulnee entrou para o exército em 2017 e afirmou que o seu conteúdo nas redes sociais, que somam mais de 150 mil seguidores, não interfere na forma como ele é visto na corporação. "Ser um homem assumidamente gay não tem efeito negativo no nosso Exército", disse ele à Folha de S.Paulo. Veja vídeo:

O jovem recruta, que aparece nos vídeos interagindo com seus colegas de profissão, incluindo homens e mulheres de diversas sexualidades, defende que todos aptos e dispostos devem servir ao exército, independente do gênero ou orientação sexual.

Apesar dos conteúdos divertidos, discriminação e abusos são corriqueiros

O militar afirma que, mesmo com a normalização dos agentes com soldados LGBT, muitas pessoas de fora da corporação reagem com comentários e atitudes preconceituosas e até criminosas.

Transexuais ainda enfrentam preconceito, apesar das mudanças

Até 2012, recrutas transexuais eram vistas como homens e até categorizadas como pessoas com transtornos mentais, o que foi alterado após grupos de defesa dos direitos humanos intervirem nessa cultura na Tailândia. O exército, então, adotou uma terceira categoria que não se refere a elas nem como homens, nem como mulheres.

Mais recentemente, mulheres transexuais passaram a ser dispensadas do recrutamento, mas a isenção só se aplica se conseguirem provar o seu gênero. No entanto, algumas podem ser "sorteadas" para participar do exército.

Essas selecionadas aproveitam para mostrar o seu lado, assim como Thanyaporn Sakulnee, onde realizam desfiles e outras ações de conscientização. "A sociedade tailandesa está aberta a aceitar a diversidade sexual", disse uma das recrutas, que não quis se identificar à Folha de S.Paulo.

