VÍDEO: Música da trend indiana chega ao Pará, vira 'rock doido' e viraliza

Os sucessos internacionais costumam ganhar uma versão com batida tecnomelody e tecnobrega quando chegam ao estado do Pará. E não foi diferente com a música “San Sanana”, da cantora Alka Yagnik, que se tornou viral nas redes sociais conhecida por embalar a trend Asoka Makeup, ou conhecida popularmente como o desafio de maquiagem indiana. O influenciador de Abaetetuba Patrick Peixoto usou a rede social, na última semana, para compartilhar a versão paraense da música. Confira:

“Quando chega no Pará vira logo rock doido”, escreveu o criador de conteúdo na legenda da publicação. O novo remix pertence ao DJ e produtor musical de Paragominas Erick Cunha.

No vídeo publicado no Instagram, Patrick briga com os passos da trend indiana, mas quem seguida, “endoida” ao som do hit que virou tecnomelody no Estado. A música foi aprovada pelos seguidores que não pouparam elogios. “Melhor versão”, disse uma internauta. “Onde tem essa versão babado?”, perguntou outra.