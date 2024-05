Felipe Camargo analisa os 27 anos de sobriedade: 'Não é fácil viver'

O público está bem próximo de conhecer dois novos trabalhos de Felipe Camargo. O ator está na série “Dias perfeitos”, ainda sem data de estreia no Globoplay, e também no filme “Filho do mangue”, dirigido por Eliane Caffé. Enquanto os novos projetos não estreiam, está disponível a novela "Despedida de solteiro", exibida originalmente em 1994. O Globoplay liberou a trama.

"Meu primeiro filho, Gabriel, estava sendo gerado na época. Ele nasceu no final da novela e foi um presente. Outra coisa que eu guardo com muito carinho foi a parceria com o Eduardo Galvão. Já havíamos trabalhos juntos, mas ali intensificamos uma amizade que se perpetuou. Ele foi embora e era um cara muito querido, um grande amigo que tive. Essa novela tem uma afetividade enorme para mim. Além dessa amizade, foi um prazer trabalhar com o Paulo Gorgulho e com o João Vitti. Engraçado é que anos depois trabalhei com o Rafael Vitti (filho de João). Eu fiz o pai dele em 'Malhação'. Eles são muito parecidos. Rolou uma saudade muito grande da novela porque eu olhava para o Rafael e via o João", disse em entrevista ao O Globo.

VEJA MAIS

Gabriel tem atualmente 31 anos, ele é fruto do relacionamento de Felipe com a atriz Vera Fischer. Hoje, ator está casado com a fisioterapeuta Malu Guimarães, há 17 anos, com quem teve Antônio, de 13.

"Com o mais novo eu procuro ter muito cuidado com o que vou dizer e como vou dizer. Procuro ouvir muito. As crianças que estão chegando trazem uma pureza e estão com uma cabeça aberta. O tempo vai nos armando. Se a gente não tomar cuidado, acaba passando essas coisas para os nossos filhos. O Gabriel já está um homem, casado. E virou meu amigo também. Claro que eu sempre sou o pai dele. Ele é meu filho, mas as relações se modificam", explica.

Recentemente, Felipe participou do programa "Assim como a gente", apresentado por Fátima Bernardes no GNT, e suas falas repercutiram nas redes sociais, principalmente quando o tema dependência química foi abordado.

Felipe Camargo sóbrio há anos: "Eu aprendi a lidar quando descobri que eu tinha um problema de dependência. E isso aí é uma coisa que na verdade é para a vida toda. Faz 27 anos e alguns meses que eu não bebo e não me drogo. Isso é bastante tempo, né? E não é fácil, porque não é fácil viver de qualquer forma. Mas isso mudou a minha vida completamente, quando eu descobri que eu tinha um problema. No início é muito difícil, mas não é impossível. Claro que não é de uma hora para outra, até porque os problemas sempre vão existir. A vida é esta: resolver problemas. Mas vai ficando melhor, cada vez mais interessante e mais rico viver. É claro que eu fui buscando outras maneiras de me divertir. Outra coisa que eu descobri é que enquanto eu estava consumindo eu estava muito mais careta. Estava com uma visão tão pequena. Se você está viciado numa coisa, ela toma um lugar enorme na tua vida e te priva de outras milhares de coisas muito mais ricas do que essa porcaria que está te consumindo".