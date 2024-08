'Boca Roxa'? Bianca Andrade anuncia marca independente e desejo de usar frutos amazônicos

A influenciadora e empresária Bianca Andrade esteve em Belém nesta terça-feira (20) para o encerramento do Boca Rosa Company, projeto social que começou em 2023 e chega à sua 5ª edição, sendo realizado pela primeira vez na região Norte, em parceria com o Sebrae. Cerca de 50 empreendedoras paraenses receberam formação gratuita em marketing digital, vendas, orientação e produção de conteúdo em uma série de seis encontros, misturando teoria e prática.

"A experiência foi incrível. Nós aprendemos com vários tipos de profissionais para agregar no nosso negócio. Muita gente não sabia que tínhamos um empreendimento e fomos saber aqui. Trouxeram conhecimento, dicas para a gente justamente aplicar no nosso negócio e conseguir alavancar o nosso negócio com essas aulas. Estou saindo renovada", disse Rayane Alves, empreendedora da área da beleza e aluna do curso.

O Boca Rosa Company em Belém foi realizado na sede do Sebrae, no bairro do Umarizal, parceiro do curso. "Foi uma experiência bem legal. Eles têm uma metodologia e sinergia muito similares às do Sebrae, no sentido de desenvolver empreendedores. No caso deles, selecionaram mulheres aqui na região de Belém, fizeram um processo de seleção, trouxeram essas empreendedoras, e o Sebrae cedeu o espaço e deu o apoio necessário para que os eventos pudessem acontecer", informou Igo Silva, gerente de agência metropolitana do Sebrae Pará.

"O Boca Rosa Academy começou, na verdade, desde quando eu comecei a trabalhar com as redes sociais e tive oportunidades até conseguir ascender socialmente, digamos assim, sair da comunidade e conseguir empreender. Quando isso tudo aconteceu, eu falei: 'Preciso um dia então voltar e fazer algo por todas as minhas amigas que ainda estão lá, por todas as Mônicas e Biancas que ainda estão lá'", disse Bianca com exclusividade ao O Liberal.

Em Belém, Bianca falou que já foi chamada de Boca Roxa, fazendo referência à sua marca Boca Rosa. “Vocês ganham a gente pelo açaí, tá? É uma coisa que é impressionante. Me chamaram até de boca roxa”, contou Bianca, que citou a união das mulheres paraenses. “Ver a cultura, ver o quanto elas se unem, o artesanato também é muito característico daqui e isso me inspira muito também, né? Ganhei vários presentes das empreendedoras daqui. E é legal ver o quanto elas se unem também para fazer acontecer, até quando elas não se identificam como empreendedoras, mas elas são fortes, elas são provedoras, sabe?”, afirmou.

No futuro, Bianca revelou que pretende usar frutas amazônicas em seus produtos. “No futuro, com certeza. As meninas estavam até me zoando da gente criar um produto também, tipo Boca Roxa, por conta do açaí. Eu também sou uma mulher empreendedora e vou lançar minha marca independente. Então, hoje tem bastante projeto para o futuro, mas é o que eu ensino para as meninas, ensino não, é o que eu passo do que estou vivendo, que a gente precisa dar um passo de cada vez”, contou.

“Então, quero sim. Nossa, são tantas ideias para colocar em prática, mas tem que ser com responsabilidade. Então, tenho que investir na minha empresa com calma, passo a passo, e a gente vai chegando lá. É o mesmo conselho que eu passo para elas”, finalizou.

Bianca pretende voltar a Belém no ano que vem, quando ocorrerá a COP30 na capital paraense, a maior conferência sobre mudanças climáticas, que debate sobre a sustentabilidade, tema presente na sua marca. “A gente tem muitas conversas internas, justamente para a gente se questionar e entender como a gente consegue fazer a diferença. Sustentabilidade é uma pauta desafiadora e que precisa ser falada com seriedade e com compromisso. Então, é assim que a gente vê a questão da sustentabilidade dentro do Boca Rosa. A gente trouxe uma embalagem com monomaterial, inclusive justamente para, na hora da reciclagem, ela conseguir contribuir com menos um processo de ter que separar material, e a gente quer evoluir cada vez mais”, finalizou.