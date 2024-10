'Caju', álbum de Liniker, ganha versão em vinil duplo; veja detalhes

A cantora Liniker pegou os fãs de surpresa ao anunciar a versão em vinil duplo de "Caju", seu novo álbum. O anúncio foi feito hoje (28), por meio das redes sociais da artista. A peça, com pôster e envelope com fotos inéditas, estará disponível para pré-venda na terça-feira (29), a partir das 12h.

O álbum aclamado de Liniker conta com 14 faixas e discos marrom de 180g. Entre os sucessos, estão “Tudo”, “Veludo Marrom” e a faixa título “Caju”, um dos destaques do Billboard Brasil Hot 100, que figura atualmente na posição 84º.

Ainda neste semestre, a artista irá rodar o Brasil com o novo projeto e já está com shows esgotados. A nova turnê começa no dia 8 de novembro em São Paulo. Depois, segue viagem para o Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, finalizando as apresentações deste ano com o show no Festival Psica, em Belém do Pará.