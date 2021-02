Vocalista do Molejo é chamado a depor na polícia após acusação de estupro

O vocalista da banda de pagode Molejo, Anderson Leonardo, foi acusado de estuprar o cantor e dançarino Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, conhecido como MC Maylon, de 21 anos. A violência sexual teria acontecido no fim do ano passado, em um motel em Sulacap, na capital carioca.

A assessoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro comunicou, na manhã desta quinta-feira (4), que Anderson será convocado para prestar depoimento. Em nota, a corporação informou que as investigações sobre o caso estão em andamento na 33ª DP, no bairro de Realengo.

“Os agentes aguardam o resultado do boletim médico do hospital para verificar se houve ato sexual, e vão requisitar imagens de câmeras de segurança instaladas no estabelecimento onde teria acontecido o fato e ouvir testemunhas. Os policiais também vão coletar objetos e elementos que estejam relacionados ao caso para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido”, diz a nota enviada pela polícia.

Na noite da última quarta-feira (3), o Grupo Molejo usou as redes sociais para se manifestar sobre o caso. Em nota, o vocalista nega a acusação de estupro e afirma que, "em mais de 30 anos de vida pública, jamais tivera seu nome ligado a qualquer ato criminoso ou que viesse a desabonar ou macular a sua imagem e carreira, seja na vida profissional ou pessoal”.