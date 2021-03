Saiba como foi o casamento consigo mesmo do MC Maylon, envolvido em polêmica de estupro

Vestido de noiva, Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão, o MC Maylon, casou-se consigo mesmo em uma cerimônia intimista realizada nesta quarta-feira (10). O artista compartilhou detalhes do grande dia, desde o banho de espuma até a lua de mel solo.

Leia mais: Anderson Leonardo e MC Maylon serão confrontados para esclarecer denúncia de estupro

"Eu tinha um sonho de me casar virgem com vestido de noiva. Sendo que o Anderson tirou minha virgindade à força, me estuprando”, disse o MC. “Quero quebrar esse tabu. Vou chorar tanto, porque uma parte do meu sonho o Anderson do Molejo acabou, né? Mas a outra parte, de eu me vestir de noiva, não vou deixar ele acabar", explicou o artista.

O MC começou publicando uma foto com seu look pré-casamento, antes dos preparativos e sem a maquiagem produzida, nem a peruca.

Depois, Maycon aparece em uma banheira de espumas, já maquiado e com as mechas longas, escuras e cacheadas. “Meu dia de princesa, mais um sonho ser realizado nada me impede de sonhar”, escreveu na legenda.

Na foto onde aparece no altar de seu casamento solo, Maycon já está com o vestido de noiva ao lado do bolo de casamento. É possível ver a tatuagem que o MC tem com o rosto de Anderson no antebraço. O cantor e dançarino já havia dito que quer remover a homenagem.

Como todo bom casamento, o de Maycon também teve lua de mel, mesmo sem nenhum companheiro. O artista compartilhou uma foto enquanto toma mais um banho de espuma, dessa vez usando um look de renda preta e uma coroa.

Nesta sexta-feira (12), o MC publicou uma série de fotos com o que parece ser um novo vestido de noiva, enquanto joga flores no mar.