Oscar 2024: votação para a premiação é encerrada; veja como funciona

Encerrou na última terça-feira (27) a votação dos indicados ao Oscar 2024. Os vencedores que concorrem em 23 categorias serão revelados e receberão as cobiçadas estatuetas no dia 10 de março, na 96ª cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, no Teatro Dolby, em Los Angeles (EUA).

Como funciona a votação?

A votação dos vencedores é restrita a membros da Academia, composta por mais de 10 mil pessoas ligadas à indústria cinematográfica. Atualmente, são cerca de 9.500 membros ativos que também são responsáveis pela escolha dos títulos e artistas indicados nas 23 categorias.

Os indicados foram escolhidos entre os dias 11 e 16 de janeiro. No mesmo mês, no dia 23, eles foram anunciados pela Academia. Para concorrer à estatueta, as produções devem ser inscritas por produtores e distribuidoras e seguir uma série de regras para se tornar elegíveis. Neste caso, há apenas uma exceção: a categoria de "Filme Internacional", na qual a trama é indicada por um comitê de seu país representante.

Quem são os indicados ao Oscar 2024?

Melhor filme

- Barbie

- Os Rejeitados

- Assassinos da Lua das Flores

- Maestro

- Oppenheimer

- Vidas Passadas

- Pobres Criaturas

- American Fiction

- Anatomia de Uma Queda

Melhor Direção

- Justine Triete

- Martin Scorsese

- Christopher Nolan

- Yorgos Lanthimos

- Jonathan Glazer

Melhor Atriz

- Annette Bening, por NYAD

-Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores

- Sandra Hüller, por Anatomia de uma Queda

- Carey Mulligan, por Maestro

- Emma Stone, por Pobres Criaturas

Melhor Ator

- Bradley Cooper, por Maestro

- Colman Domingo, por Rustin

- Paul Giamatti, por Os Rejeitados

- Cillian Murphy, por Oppenheimer

- Jeffrey Wright, por American Fiction

Melhor Ator Coadjuvante

- Sterling K. Brown, por American Fiction

- Robert De Niro, por Assassinos da Lua das Flores

- Robert Downey Jr., por Oppenheimer

- Ryan Gosling, por Barbie

- Mark Ruffalo, por Pobres Criaturas

Melhor Figurino

- Barbie

- Assassinos da Lua das Flores

- Napoleão

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

Melhor Curta-Metragem

- The After

- Invincible

- Knight of Fortune

- Red, White & Blue

- The Wonderful Story of Henry Sugar

Melhor Canção Original

- "The Fire Inside", de Flamin' Hot: O Sabor que Mudou a História

- "I´m Just Ken", de Barbie

- "It Never Went Away", de Jonh Batiste: American Symphony

- "Wahzhazhe (A song for my people)", de Assassinos da Lua das Flores

- "What Was I Made For?", de Barbie

Melhor Roteiro Original

- Justine Triet & Arthur Harari, por Anatomia de uma Queda

- David Hemingson, por Os Rejeitados

- Bradley Cooper & Josh Singer, por Maestro

- Sammy Burch, por Segredos de um Escândalo

- Celine Song, por Vidas Passadas

Melhor Atriz Coadjuvante

- Emily Blunt, por Oppenheimer

- Danielle Brooks, por A Cor Púrpura

- America Ferrera, por Barbie

- Jodie Foster, por NYAD

- Da'Vine Joy Randolph, por Os Rejeitados

Melhor Roteiro Adaptado

- Cord Jefferson, por American Fiction

- Greta Gerwig & Noah Baumbach, por Barbie

- Christopher Nolan, por Oppenheimer

- Tony McNamara, por Pobres Criaturas

- Jonathan Glazer, por A Zona de Interesse

Melhor Adaptação

- O Menino e a Garça

- Elementos

- Nimona

- Meu Amigo Robô

- Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Melhor Filme Internacional

- Io Capitano (Itália)

- Perfect Days (Japão)

- A Sociedade da Neve (Espanha)

- The Teacher's Lounge (Alemanha)

- A Zona de Interesse (Reino Unido)

Melhor Documentário

- Bobi Wine: The People's President

- The Eternal Memory

- Four Daughters

- To Kill a Tiger

- 20 Days in Mariupol

Melhor Documentário Em Curta-Metragem

- The ABCs of Book Banning

- The Barber of Little Rock

- Island in Between

- The Last Repair Shop

- Nai Nai & Wai Po

Melhor Curta-Metragem De Animação

- Letter to a Pig

- 95 Senses

- Our Uniform

- Pachyderme

- War is Over (inspired by the music of John & Yoko)

Melhor Trilha Sonora

- American Fiction

- Indiana Jones e a Relíquia do Destino

- Assassinos da Lua das Flores

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

Melhor Som

- Resistência

- Maestro

- Missão: Impossível - Acerto de Contas

- Oppenheimer

- A Zona de Interesse

Melhor Design de Produção

- Barbie

- Assassinos da Lua das Flores

- Napoleão

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

Melhor Fotografia

- El Conde

- Assassinos da Lua das Flores

- Maestro

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

Melhor Cabelo e Maquiagem

- Golda

- Maestro

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

- A Sociedade da Neve

Melhor Montagem

- Anatomia de uma Queda

- Os Rejeitados

- Assassinos da Lua das Flores

- Oppenheimer

- Pobres Criaturas

Melhores Efeitos Visuais

- Resistência

- Godzilla Minus One

- Guardiões da Galáxia Vol. 3

- Missão: Impossível - Acerto de Contas

- Napoleão

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)