Boletim médico sobre saúde de Faustão informa que apresentador faz hemodiálise

Na noite desta sexta-feira (22), um boletim médico foi divulgado sobre o estado de saúde do apresentador Fausto Silva. Ele segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, mesmo local que foi realizado o seu transplante de rim, no dia 26 de fevereiro.

Segundo o boletim médico, Faustão está em um apartamento, faz hemodiálise e aguarda a adaptação do órgão e a recuperação da função renal. O apresentador está "consciente e conversa normalmente".

Assinado por Marcelino Durão, nefrologista e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelista Albert Einstein, Sérgio Ximenes, urologista e membro da equipe de transplante do mesmo hospital, Fernando Bacal, cardiologista e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Einstein, o documento ainda informa que Faustão respira sem ajuda de aparelhos.

Esse foi o segundo transplante realizado pelo apresentador. Em 2023, ele passou por uma transplantação de coração em 2023.

Sobre o rim, ele estava na 13ª posição da lista de espera, de acordo com dados da Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Faustão está internado desde o dia 26 de fevereiro, e de acordo com a família do apresentador, ele já tinha os rins comprometidos e fazia hemodiálise desde quando passou por um transplante de coração, em agosto de 2023.

O agravamento dessa doença renal crônica levou ao transplante de rim, um procedimento sem intercorrências, como afirmou boletim médico divulgado na época pelo Hospital Albert Einstein.