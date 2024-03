Transplante de rim de Faustão ocorreu ‘sem intercorrências’, diz hospital paulista

Fausto Silva, o Faustão, já passou pelo transplante de rim e, agora, se recupera em observação pela equipe médica. A informação foi confirmada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde o apresentador foi operado na última segunda-feira (26), para receber o novo órgão.

O comunicador precisou ser internado às pressas no domingo (25) para receber o transplante. Segundo a nota divulgada pelo hospital, Fausto Silva estava passando pelo agravamento de uma doença renal crônica e a casa de saúde foi acionada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo.

“A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem [segunda-feira]. O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico”, detalhou no documento.

Fausto estava fazendo diálises, cerca de três vezes por semana, desde setembro de 2023 por estar com as funções renais comprometidas. O apresentador teve problemas nos rins causado pela insuficiência cardíaca. No ano passado, Faustão passou por um transplante de coração no hospital da capital paulista. O comunicador recebeu o órgão de um homem de 35 anos, que faleceu após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).