Ex-moradora de rua que viralizou dançando música de Madonna deve conhecer a cantora no Brasil

De dependência química à sobriedade e volta aos estudos, a ex-moradora de rua Maria Solange Amorim, de 54 anos, que viralizou dançando a música "Holiday", da Madonna, em 2020, teve a vida transformada. Agora, com a chegada da Rainha do Pop no Rio de Janeiro para o encerramento da ‘Celebration Tour’ em Copacabana, no dia 04 de maio, Maria está prestes a ter mais um sonho realizado: o de conhecer a cantora.

Viralizou

No vídeo, sensação nas redes sociais até hoje, a cearense aparece dançando para aliviar o luto pela morte do filho, Pedro Paulo, que havia sido assassinado há cerca de três meses. Ele, assim como ela, também era usuário de drogas.

"Eu vou dançar pro meu filho!", diz ela na gravação.

A própria Rainha do Pop chegou a republicar o vídeo no Instagram. "Você está se sentindo sem esperanças hoje? A vida parece ser uma notícia ruim atrás de outra? O apocalipse parece estar perto? Acho que muitos de nós nos sentimos do mesmo jeito. Em dias como esses, nós só temos que aumentar a música e dançar", escreveu a cantora.

Transformação

Para além de Madonna, o reconhecimento trouxe ajuda para o tratamento de Maria contra a dependência química. Ela foi usuária de drogas por mais de três décadas.

"Hoje estou aqui, limpa. Completo 4 anos limpa em 29 de julho".

Hoje morando em Guarulhos (SP), Maria estuda para concluir o ensino médio e trabalha em uma fábrica de produtos de cuidados para homens. Ela chegou a viajar para Itália, Portugal e Espanha com a ajuda de cinco apoiadoras.

"Olhei para trás e vi aquela mulher lá na decadência, num estado de vulnerabilidade, tão magrinha, só com os caquinhos de dente. E hoje ela está aqui, linda, com um cabelo maravilhoso, limpa, graças a Deus", contou em entrevista ao UOL.

Fã da Madonna desde os 14 anos, ela sonha com o momento cara a cara com a Rainha do Pop

“Eu sonho muito em vê-la, abraçá-la e agradecer pessoalmente a ela por tudo, principalmente pela música 'Holiday”, conta emocionada. Será que finalmente vem aí?", finaliza.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)