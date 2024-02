BBB 24: Alane fala de Belém para Beatriz: 'É incrível'

Nesta tarde desta segunda-feira (19) a paraense Alane Dias contou para sua amiga de confinamento e aliada de jogo, Beatriz, sobre Belém e a convidou para turistar na capital.

"É uma cidade muito alegre e colorida, com comidas maravilhosas" comentou Alane. "Eu quero rodar no meio do ver-o-peso", responde Bia. "Tu vai amar! É uma cidade muito receptiva,sabe? As pessoas querem muito que tenha mais eventos culturais lá, que as pessoas vão mais pra lá. Por isso os artistas são recebidos muito bem", concluiu a paraense.

