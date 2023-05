Brincantes do Arraial do Pavulagem são atingidos por 'gás' durante oficina, em Belém

No final da oficina promovida pelo Instituto Arraial do Pavulagem, na noite de quarta-feira (10), na área do Boulevard Castilhos França, perto do Ver-o-Peso, brincantes foram atingidos por uma espécie de 'gás'. Essa substância provocou mal estar e tumulto entre participantes das ações visando a a saída dos tradicionais "Arrastões" culturais do Pavulagem n no mês de junho. Crianças e adultos, incluindo pessoas idosos, tiveram de ser auxiliadas por outros brincantes. ninguém ficou ferido. A Guarda Municipal de Belém informou que vai apurar o caso.

‌De acordo com o relato de alguns brincantes, eles foram atingidos por “gás lacrimogêneo”, durante os ensaios em frente à sede do Instituto Arraial do Pavulagem, no Boulevard Castilhos França. Essa substância indicada por brincantes provoca irritação nos olhos e lacrimação, que podem levar a um quadro de cegueira temporária, além de alergia respiratória.

Os brincantes ouvidos pela reportagem, porém, não sabem precisar de onde vieram os efeitos. “Eu estava sentada ali na frente e vi quando crianças, idosos, todos começaram a passar mal. Tinha uma criança que chegou a ficar vermelha. Muita gente mesmo sentindo os efeitos, alguns correram, vomitaram, ficaram sem ar, outros [asmáticos] precisaram usar bombinhas e ninguém conseguiu ver, ninguém sabe, foi uma coisa estranha. Tinha policiamento lá próximo, porque fica uma viatura fazendo a nossa segurança, mas ninguém percebeu de onde veio”, narrou uma brincante à reportagem.

Interrupção

O possível ataque interrompeu abruptamente as oficinas preparatórias para os "Arrastões", que começarão no próximo dia 11 de junho, marcando a quadra junina da capital. As oficinas ocorrem de domingo a domingo, até o dia 21 de maio, quando iniciam os ensaios oficiais, que só encerram às vésperas do primeiro domingo de cortejo. “Eu estava tossindo, passando mal, vendo o desespero de todo mundo, querendo ajudar, dando água para os idosos”, completou a brincante.

Ainda noite desta quarta (10), começou a circular nas redes sociais uma mensagem atribuindo o caso à Guarda Municipal de Belém, que permaneceu com uma viatura na esquina do Boulevard Castilhos França com a avenida Presidente Vargas. Uma bomba de gás lacrimogêneo teria caído na hora que os agentes guardavam os equipamentos, como foi falado momentos depois do ocorrido.

Instituto

O Instituto Arraial do Pavulagem divulgou, nesta quinta-feira (11), Nota informando que "é parceiro da Guarda Municipal de Belém (GMB) na realização das atividades desde as Oficinas até as apresentações oficiais do Arrastão do Pavulagem nas ruas, sempre prezando pela segurança de todos".

"O Instituto informa, ainda, que desconhece a origem do incidente de ontem (10), no final das atividades do dia, e que não há registro de feridos. A programação do Calendário de Atividades segue normalmente com os parceiros", completou.

Guarda Municipal

Em Nota, nesta quinta-feira (11), a Guarda Municipal de Belém (GMB) informou que "é parceira do Instituto na realização das atividades, desde o ensaio até as apresentações oficiais, prezando pela segurança de todos.

A GMB informa, ainda, que estava presente, integrada com agentes da Semob (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém), por meio de duas motocicletas e dois guardas municipais durante o ensaio do Arraial do Pavulagem, na noite de quarta-feira, 10 de maio.

Os motopatrulheiros ficaram posicionados na rua Municipalidade com a avenida Presidente Vargas, no apoio de interdição de vias e segurança, como repassou a Guarda.

"A GMB informa, ainda, que os guardas municipais que estavam de serviço informaram que os disparos de spray de pimenta não partiram deles. Ainda assim, a GMB vai apurar os fatos".