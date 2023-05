Ensaios para os Arrastões do Pavulagem 2023 começam nesta segunda (22), em Belém; saiba mais

Vai começar mais uma etapa da preparação para os Arrastões do Pavulagem de 2023, em Belém. Nesta segunda (22), a partir de 18h, inicia o período de ensaios que antecedem os Arrastões com muita música e alegria. A programação ocorre de 22 de maio a 7 de junho, em frente ao Instituto Arraial do Pavulagem, localizado na avenida Boulevard Castilhos França, número 738. Os ensaios serão realizados de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, sábados das 15h às 18h, e aos domingos das 10h às 12h.

Nos ensaios, os iniciantes (que participaram das Oficinas pela primeira vez) interagem e se misturam com os iniciados (brincantes que já participaram dos Arrastões em outros anos). Juntos, eles formam o Batalhão da Estrela, grupo oficial de brincantes que toca e faz apresentações durante os cortejos do Arrastão do Pavulagem. Para este ano, estima-se um grupo formado por cerca de 670 pessoas.

Com o tema "Arrastão do Pavulagem 2023 - Arraial por um Mundo de Paz", a realização é do Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia e Programa SEMEAR; co-patrocínio de Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Governo do Pará e Prefeitura de Belém através da Fundação Cultural do Município de Belém (FUMBEL); com apoio institucional da Secretaria de Estado de Cultura (SECULT).

“O Arrastão do Pavulagem é uma das manifestações culturais mais importantes do estado e a Equatorial Pará já é uma parceira de longa data do projeto. Acreditamos no poder transformador da arte na vida dos milhares de paraenses que são alcançados com esta iniciativa. A empresa é a maior patrocinadora de cultura do estado e não poderia ficar de fora dessa grande festa tão representativa para todos nós”, destaca Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará.

Do aprendizado nas oficinas para a prática dos ensaios: cultura popular também é inclusão



A preparação para os Arrastões do Pavulagem é feita de diferentes vivências culturais. Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, explica a diferença entre o período das Oficinas e os ensaios.

"No período das oficinas, o brincante aprende o ofício artístico. No período de Ensaios, ele aprimora esse aprendizado para fazer bonito nas ruas", diz Ronaldo Silva.

Ele também comenta o processo didático que os brincantes vivem no Instituto: "Uma das missões do Instituto é o compartilhamento de saberes e fazeres, a valorização da cultura popular e sua difusão. A parte mais bonita é ver o processo de construção e formatação do desenvolvimento do cortejo, que é resultado dessa dedicação coletiva que desemboca na manifestação de rua se juntando com o público, gerando uma interação que presenteia a cidade com essa manifestação que fortalece a cultura amazônica e brasileira".

Ygor Felipe, que é instrutor de Dança, diz que os Ensaios trazem momentos de troca entre os brincantes que são essenciais, enquanto as Oficinas representam um momento de construção.

"Nas Oficinas, começamos do zero. Os alunos vivem momentos de conhecimento, autoconhecimento e superação - é normal ver pessoas que se achavam incapazes evoluindo. Tem gente que começa achando que não vai conseguir dançar ou subir na Perna de Pau… e consegue. Já nos Ensaios, colocamos em prática esses aprendizados. É um momento mais dinâmico e gracioso do nosso calendário. A interação entre brincantes novos e antigos é uma troca maravilhosa, que ajuda a levar a cultura popular adiante", comenta.

Serviço

Começo dos ensaios do Arrastão do Pavulagem 2023

Arrastão do Pavulagem 2023 - Arraial por um Mundo de Paz"

Data: 22 de maio

Horário: A partir de 18h

Local: em frente ao Instituto Arraial do Pavulagem (Av. Boulevard Castilhos França, 738)