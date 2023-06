Arraial do Pavulagem realiza ‘Levantamento dos Mastros’ de São João

O Arraial do Pavulagem realiza nesta quinta-feira, 8, um dos momentos simbólicos de seu calendário: a Levantação dos Mastros, que ocorre após o Cortejo Fluvial e antes da Roda de Boi com Ensaio Geral para o primeiro Arrastão, que será neste domingo, 11.

A programação para o grande público começa a partir das 17h, com a concentração para receber os Mastros na Escadinha (ao lado da entrada da Estação das Docas).

Com o tema "Arrastão do Pavulagem 2023 - Arraial por um Mundo de Paz", a realização é do Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia e Programa SEMEAR; co-patrocínio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), Governo do Pará e Prefeitura de Belém (através da FUMBEL).

A Levantação dos Mastros de São João é considerada a abertura oficial dos Arrastões do Pavulagem e acontece com a chegada do cortejo fluvial que traz a comitiva dos Bois Pavulagem e Malhadinho, além dos mastros de São João menino. São dois mastros que partem às 16h30 do Porto Amazonas (Avenida Bernardo Sayão, 4620, em frente à Usina da Paz – Guamá) e chegam entre 18h15 e 18h30 de barco na Escadinha (ao lado da entrada da Estação das Docas). O Cortejo Fluvial é uma forma de exaltar a relação dos paraenses com os rios da Amazônia.

LEVANTAÇÃO DOS MASTROS

O desembarque dos Mastros será acompanhado pelo Batalhão da Estrela e uma roda cantada que tem no repertório as músicas que serão executadas nos cortejos. Com muita festa, os Mastros são recebidos e levados até a Praça Waldemar Henrique, onde ocorrerá a Levantação e fincação, com os mastros sendo celebrados pelo povo como manda a tradição.

A bandeira de São João vem junto e traz a bênção do Santo. Antigamente, os fiéis ornamentavam os mastros como oferenda para uma boa colheita. Vale lembrar que o Instituto Arraial do Pavulagem mantém a tradição de Levantação dos Mastros anualmente para seguir com as brincadeiras sob as bênçãos de São João, além de renovar a fé das pessoas.

INCLUSÃO

Os Arrastões do Arraial do Pavulagem 2023, que traz o tema “Arraial por um Mundo de Paz", disponibilizam a partir deste domingo, 11, o espaço + Inclusão, cuja patrocinadora é a concessionária Equatorial Energia. Serão oferecidas 30 vagas na praça Waldemar Henrique, onde ocorrerão os shows, com local adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.

Neste domingo, 11, pessoas com mobilidade reduzida terão 30 vagas disponíveis no espaço + Inclusão para assistirem a programação com conforto no local adaptado que, também, contará com atendimento e auxílio exclusivos oferecidos pelos brigadistas e agentes de saúde presentes.

Já no segundo domingo, 18, em alusão ao Dia Mundial do Orgulho Autista, as vagas do + Inclusão serão destinadas às pessoas com transtorno do espectro autista e o local funcionará em parceria com o Governo do Pará. No dia 25 de junho e 2 de julho, o espaço também estará em funcionamento, com grupos a serem ainda definidos.

Serviço:

Espaço + Inclusão no arrastão do Arraial do Pavulagem

Onde: praça Waldemar Henrique

Quando: 11 de junho

Inscrições: link nas redes sociais da Equatorial Pará disponível na quinta-feira, 8