Casa do Pão de Santo Antônio inicia preparativos para a Trezena do santo junino; veja a programação

Os preparativos para celebrar Santo Antônio, considerado santo casamenteiro e também das causas cotidianas, segundo a tradição católica, já começaram em Belém. Organizada pela Instituição da Pia União do Pão de Santo Antônio, no bairro do Guamá, a Trezena de Santo Antônio ocorre de 31 de maio até dia 13 de junho, dia do santo.

De acordo com Socorro Morgado, presidente da Instituição de Longa Permanência, Pão de Santo Antônio, referência no acolhimento de pessoas idosas em Belém, houve uma mudança na data da festa que, tradicionalmente, arrecada fundos para a instituição. Em vez de acontecer no dia do santo, o arraial será realizado no dia 5 de junho.

"Vai ser na Estação das Docas, no galpão 3, das 16h às 22h. Vamos ter uma festa junina com apresentação de várias bandas, venda de comidas típicas e sorteio de vários brindes", diz Socorro Morgado.

VEJA MAIS

A entrada para a festa está sendo vendida no valor de R$ 30. O dinheiro arrecadado deve ser revertido em obras na casa de longa permanência, que acolhe, atualmente, cerca de 70 idosos. No ano passado, a meta era reformar um muro, que havia rachado. Socorro conta que o problema já foi resolvido. Este ano, a instituição espera terminar a reforma em 10 apartamentos para que possam acolher mais pessoas.

Programação da Trezena de Santo Antônio

No dia 31 de maio, a Trezena começa às 8h30 na capela do Pão de Santo Antônio, com a celebração da Missa e Coroação de Nossa Senhora. Do dia 1º a 12 de junho, o período da Trezena, serão realizadas orações e missas sempre às 8h30, na capela do Pão de Santo Antônio. Já no dia 13 de junho, dia específico dedicado ao santo, ocorre uma procissão, a partir das 8h, que percorre a Casa de Santo Antônio, sai pela rua Paes de Souza e, depois, entra na capela, onde é celebrada uma missa, ministrada pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

Programação da Trezena de Santo Antônio

31/05 – Trezena às 8h30 – Capela de Santo Antônio

01 a 12/06 – Trezena às 8h30 – Capela de Santo Antônio

05/06 – Arraial de Santo Antônio – Estação das Docas

13/06 - Procissão às 8h; Missa com Arcebispo às 8h30 – Capela de Santo Antônio

Arraial Junino do Pão de Santo Antônio

Dia 05/06 das 16h às 22h;

Local: Estação das Docas, Galpão 3;

Entrada: R$ 30 (à venda na bilheteria da Estação das Docas no dia do evento ou, antecipadamente na Tesouraria da Casa Pão de Santo Antônio e, ainda, diretamente com as coordenadoras do evento).