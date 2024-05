Vendaval em Ananindeua causa estragos na casa de 'Pimentinha', menina skatista que viralizou

A casa de Maria Vitória, a 'Pimentinha', menina skatista que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas, foi uma das atingidas pelo forte vento registrado no loteamento Guerreiros de Jeová, bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, na tarde da última segunda-feira (13/05). Um dia após o ocorrido, nesta terça-feira (14/05), Rosa Oliveira, a mãe da menina esportista, conta que a casa da família ficou destelhada e relata os momentos de pânico vividos durante a chuva e vendaval.

“Foi rápido. A gente só viu aqueles baques e as telhas voando, a poeira levantando. Foi uma coisa horrível. Parecia que era um ‘tufão’. A pimentinha estava com a gente e ficou muito nervosa. Ela correu para baixo da mesa. Não estávamos só nós em casa, tinham outras pessoas que também correram e buscaram se abrigar embaixo da mesa pra buscar proteção. A gente entrou em pânico, mas graças a Deus ninguém se machucou”, relembra a dona de casa.

Rosa Oliveira e Pimentinha organizando os itens da casa que foram danificados pelo vendaval (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Rosa Oliveira diz que a casa ficou sem a metade do telhado. “A gente perdeu quase todas as telhas. Além disso, ficamos sem o colchão, as roupas que molharam e outros eletrodomésticos dentro de casa que não tivemos como proteger. Ficamos a noite toda sem luz em casa porque o vento arrancou todos os fios e cabos de energia aqui de casa”, lamenta a mãe da ‘Pimentinha’.