Pão de Santo Antônio reabre portas ao público da terceira idade

A Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio inicia o ano de 2022 com duas novidades significativas: acaba de completar 92 anos de criação na quinta-feira (13) e está de portas abertas, mediante restauração específica, para receber novos hóspedes após um período muito difícil por causa da pandemia da covid-19. Como destaca a diretora-presidente da Casa, Maria Ruth Lobato, o Pão de Santo Antônio é uma referência em Belém no acolhimento de pessoas idosas como Instituição de Longa Permanência. Ruth conta que o espaço foi criado a partir da promessa de uma senhora cujo marido encontrava-se muito enfermo.

“É uma instituição sem fins lucrativos, mas onde nós transbordamos de amor; pessoas da sociedade formam essa diretoria executiva, e damos o melhor de nós, o maior carinho, a maior atenção para que as pessoas que aqui chegam se sintam em casa”, declara Ruth Lobato. O Pão conta com uma área de 7 mil metros quadrados, com muito verde, jardins e outros atrativos.

Como informa a diretora administrativa da Casa, Socorro Morgado, no local os hóspedes contam com um casarão, chalés e apartamentos, cercados de jardins tropicais, e atua uma equipe multidisciplinar formada por médica geriatra, enfermeira, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e nutricionista.Informações sobre a Casa podem ser obtidas em: 3249-0069

Prontidão

A Casa tem capacidade para atender 120 pessoas. No entanto, por orientação dos órgãos e instituições de Saúde em decorrência da pandemia, o espaço teve que ficar fechado e somente foi aberto no final de 2021. “Mas, já estamos com as portas abertas, convidando as pessoas que precisarem de trazer uma pessoa idosa que puder vir morar aqui, com mais de 60 anos de idade, estamos prontos para recebê-la. E sempre estamos fazendo melhorias nas instalações”, destaca a diretora-presidente.

São 60 pessoas atendidas no Pão de Santo Antônio até agora, após a reabertura do espaço. Essas pessoas situam-se a partir de 60 anos, a maioria mulheres. Muitos aniversários de 100 anos de moradores da Casa já foram comemorados.

A maioria das pessoas hospedadas na sede da instituição é de Belém. Porém, há pessoas provenientes de municípios do interior do Estado. O Pão de Santo Antônio funciona na avenida José Bonifácio, 1758, na esquina com a rua Paes e Souza, no bairro do Guamá.

Esse espaço é mantido por meio de doações e sempre com a intervenção do santo padroeiro,como assinala Ruth Lobato. “Na hora em que estamos em dificuldade (financeira), sempre vem uma alma caridosa para nos ajudar. Temos ajuda de associados e de pessoas que sempre se lembram daqui para nos ajudar”, ressalta Ruth.

Ao longo do ano, eventos são organizados no espaço, objetivando a confraternização das pessoas atendidas. Assim, são comemorados o aniversário da instituição; o Dia de Santo Antônio, em 13 de junho; o Círio de Nazaré e o Natal, entre outras datas. “Em todas essas datas, sempre tem manifestações para que as pessoas se sintam bem acolhidas e em casa”, enfatiza Ruth Lobato.

Manter em funcionamento a Casa no período mais acentuado de casos e óbitos da pandemia da covid-19 foi algo nada fácil para a diretoria executiva da instituição. “Para preservar a saúde de todos, os funcionários que mais lidavam com os idosos ficaram morando na Casa”, salienta Ruth.

Acolhida

A advogada e professora aposentada Etevan Amoedo Corrêa, 74 anos, mora no Pão de Santo Antônio há quatro anos. “Morar aqui é muito bom porque é muito bem estruturado.Eu vim morar aqui porque morava com a minha mãe e ela faleceu. Então, como eu morava em casa, no Marco (bairro), os meus irmãos são casados, cada um com as suas famílias, e eu sozinha, então, eu comecei a adoecer, a solidão, depois vem a depressão e eu tenho pavor de depressão. E aí eu vim aqui para ver e gostei”, relata.

Etevan conta que foi bem acolhida na visita que fez a Pão de Santo Antônio e pôde verificar a estrutura da Casa, com sala de Fisioterapia, o que tem é bom para ela, deficiente física em virtude de acidente de carro. Relata que a sede da instituição conta com uma salão de festa, piscina. Lamenta que a pandemia terminou com os eventos, mas a Casa começa a retomar a maior parte de suas atividades.

A vivência de Etevan no Pão de Santo Antônio foi difícil, por causa do distanciamento social imposto pelo novo coronavírus. “Ninguém saía; a família era só na portaria”, conta. Etevan comemora o fato de a instituição estar liberando o ingresso de novos hóspedes.

Na quarta-feira (13), o Pão de Santo Antônio completou 92 anos de criação. A data foi comemorada pelas gestoras da instituição e pessoas hospedadas no espaço com uma missa em ação de graças celebrada pelo cônego Vladian Alves, pároco da Trindade.