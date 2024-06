'Rainha da Juventude' vence Arraial de Belém 2024 que entrega título inédito de Melhor Música Junina

Com 85 atrações, ao longo deste mês de junho, o "Tamo Junto e Misturado - Arraial de Belém 2024", da Prefeitura Municipal, teve como vencedora do concurso de quadrilhas juninas a "Rainha da Juventude", do bairro da Cremação. Na cerimônia de premiação dos concursos de quadrilhas e misses juninas, ocorreu no domingo (23), com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues.

A quadrilha junina "Rainha da Juventude" recebeu pelo título conquistado o prêmio de R$ 18 mil. Esse grupo apresentou o tema “Vem ver o peso das cores, dos gostos e dos sabores de uma rainha”. A premiação coroa os esforços dos componentes de grupo, como destacou o coordenador-geral da quadrilha, Júnior Lisboa.

"Foi um trabalho muito grande, da escolha do tema até a obra final. A gente fez um trabalho muito intenso de pesquisa. Porque a gente sabia que a questão temática com tema bem elaborado teria um resultado bem legal. Nós escolhemos o tema Ver-o-Peso, mas, nós não queríamos falar do Ver-o-Peso enquanto ponto turístico e, sim, do ponto de vista do feirante", explica o coordenador.

Em todas as noites do "Tamo Junto e Misturado - Arraial de Belém 2024", o público lotou a Praça Waldemar Henrique, no centro da cidade, para conferir a apresentação de quadrilhas e misses juninas e de grupos parafolclóricos de boi bumbá, toada e carimbó.

"Eu cresci amando a cultura popular. E no Pará, em Belém, particularmente, fazemos a diferença. Porque nós temos as quadrilhas juninas de vários bairros, e, ao mesmo tempo, que são exclusivamente paraenses. O nosso arraial valoriza a cultura popular, o que é nosso. É por isso que o arraial de Belém se diferencia. Na Cuia Acústica temos grupos culturais diversos. E aqui no Piano Palco, as quadrilhas juninas manifestando sua riqueza e domínio da tradição", destacou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Além da premiação das dez quadrilhas mais bem pontuadas, também foram entregues quatro prêmios especiais, um deles inédito, o de Melhor Música, destinado à quadrilha "Sedução Ranchista", pela composição de Thiago Lobato e Dona Onete, feita especialmente para a apresentação do tema deste ano: "Dona Onete: entre banzeiros e banho de cheiro".

Para o prefeito Edmilson Rodrigues, o momento foi histórico. "Há muito tempo que eu queria ver essa premiação para quadrilhas que valorizassem os compositores locais. Levou um tempo, mas agora está no edital do concurso. E que ano que vem tenhamos mais composições inéditas para nossas quadrilhas, convidem os compositores paraenses. Viva os artistas populares e viva os artistas paraenses. Estamos introduzindo a valorização da música paraense no arraial junino, da mesma forma como ocorre no carnaval", celebrou.

Prêmios

A quadrilha "Rainha da Juventude", além de ter se classificado em 1º lugar, também levou o prêmio de Melhor Traje e Estilista do concurso. O grupo "Amor de Mensageiro" se classificou em 6º lugar e levou também o prêmio de Melhor Coreografia. E a "Encanto da Juventude" levou o prêmio de Melhor Marcador. “Eu subi no palco para mostrar o que eu sei fazer de melhor, que é fazer arte. Viver e fazer arte é o meu combustível. Ganhar esse prêmio é a realização de um sonho”, comentou Rodrigo Repila, marcador da "Encanto da Juventude", celebrando a vitória.

Este ano, o edital do concurso visou premiar todas as quadrilhas participantes da competição, como forma de incentivar o mercado informal cultural da cidade. As 10 primeiras recebem prêmios em dinheiro conforme a colocação, como prevê o edital. À quadrilha campeã cabe o prêmio de R$ 18 mil. As quadrilhas premiadas em 2º e 3º lugar recebem o valor de R$ 15 mil. O prêmio para as quadrilhas que ficaram entre o 4º e 10° lugar é de R$ 12 mil.

“Hoje coroamos com sucesso o nosso arraial junino com a premiação das quadrilhas campeãs, além das premiações especiais. Essa premiação fomenta, incentiva e faz com que a economia informal circule em torno da Praça Waldemar Henrique. Todos os grupos que se apresentaram se doaram e entregaram para a população verdadeiros espetáculos, com o que há de melhor na nossa cultura local”, enfatiza o diretor da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e coordenador-geral do Arraial, Jamil Mouzinho.

Misses

A apuração dos votos das misses também foi realizada no domingo (23). Após a apuração, foi relevado o pódio das misses campeãs do Arraial 2024 nas categorias Miss Caipira, Miss Simpatia, Miss Negritude e Miss LGBTQIA+.



Todas foram avaliadas pelos jurados nos quesitos conjunto, coreografia, traje e beleza estética. Como novidade, o quesito “Make Up” foi criado exclusivamente para somar na avaliação das misses LGBTQIA+.

Na categoria Miss Caipira, três misses obtiveram a pontuação máxima de 40 pontos. Para o desempate, os representantes das quadrilhas decidiram compartilhar o título entre as misses Janaína Ferreira, da "Tradição Junina do Bengui"; Juliane Moraes, da "Fúria Junina", e Bianca Ferreira, da quadrilha "Amor de Um Mensageiro". O 2º lugar foi para Nayara Silva, da "Fuzuê Junino", e o 3º, para Keyla Costa, da "Balão de Ouro".

“É uma sensação única e muito gratificante receber o título de miss caipira de Belém, e poder dividir também com mulheres incríveis. Eu só tenho a agradecer, primeiro a Deus, à minha família, toda minha equipe e a todos da Fumbel”, celebra Juliane Moraes.

Já Nayara Matoso, 22 anos, celebrou o 2° lugar na categoria levando para o público a coreografia com temática ilusionista. "É uma honra estar aqui. Ano passado eu fui contemplada com o primeiro lugar com a temática de camaleão. E este ano estar novamente no pódio é uma sensação maravilhosa e muito gratificante, resultado de muito esforço. No meu coração só existe gratidão", agradeceu Nayara.

Campeãs do "Tamo Junto e Misturado - Arraial de Belém 2024"

1º : "Rainha da Juventude" - Tema: "Vem ver o peso das cores, dos gostos e dos sabores de uma rainha"

2º : "Balão de Ouro" - Tema: "O grande gênio Chacrinha na evolução da rádio para a televisão"

3º : "Sedução Ranchista" - Tema: "Dona Onete: entre banzeiros e banho de cheiro"

4º : "Tradição Junina do Bengui" - Tema: "A epopeia de um guerreiro seringueiro"

5º : "Encanto da Juventude" - Tema: "Sou feita de um pouco de tudo: mulheres que cantam e dançam"

6º : "Amor de Um Mensageiro" - Tema: "Festança no Milharal"

7º : "Império Junino de Outeiro" - Tema: "10 anos da Império Junino de Outeiro"

8º : "Paraíso Junino" - Tema: "As obras de um rei chamado Luiz"

9º : "Roceira Arrastapé" - Tema: "No olhar, no jeito de falar, Pé de Moleque traz a magia e o poder do povo cigano"

10° : "Reino de São João" - Tema: "Antes da coroa existia o cocar"

Misses vencedoras:

Miss Caipira

1º lugar:

Janaína Ferreira - "Tradição Junina do Benguí"

Juliane Moraes - "Fúria Junina"

Bianca Ferreira - "Amor de Um Mensageiro"

2º lugar: Nayara Silva - "Fuzuê Junino"

3º lugar: Keyla Costa - "Balão de Ouro"

Miss Simpatia:

1º lugar: Adria Nascimento - "Fuzuê Junino"

2º lugar: Rosiane Cunha - "Império Junino de Outeiro"

3º lugar: Arlena Sampaio - "Sedução Ranchista"

Miss Negritude:

1º lugar: Jéssica Araújo - "Império Junino de Outeiro"

2º lugar: Tálita Garcia - "Reino de São João"

3º lugar: Ewelen Moraes - "Sedução Ranchista"

Miss LGBTQIA+:

1º lugar: Júlia Lecher - "Império Junino de Outeiro"

2º lugar: Yorrana Molis - "Reino de São João"

3º lugar: Adria Ronchel - "Amor de Um Mensageiro"

Premiação especial:

Melhor Coreografia: "Amor de Um Mensageiro"

Melhor Marcador: Rodrigo Repila - "Encanto da Juventude"

Melhor Traje - "Rainha da Juventude"

Melhor Música - "Sedução Ranchista"