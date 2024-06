Atrações musicais e quadrilhas animam o ‘Arraial de Todos os Santos’ no Centur

A Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP) deu início à 37ª edição do “Arraial de Todos os Santos: o maior arraial da Amazônia”, cuja programação foi aberta no último dia 13 de junho. O evento junino começou com o XX Concurso Estadual de Quadrilha, realizado no Centur, em Belém, que segue até dia 27 de junho, sempre a partir das 18h, com entrada gratuita. Nesta quinta (20/06), a programação continuou com apresentações do Grupo de Toada Guerreiros do Boi, do Boi-bumbá do Grupo Folclórico Juventude Curumin Tabatinga, do Grupo Regional de Carimbó Mestre Lourival Igarapé, do Grupo Parafolclórico Balé Folclórico da Amazônia e, como atração convidada, Antônio Marcos do Acordeon.

Estima-se que até o fim da programação junina, a FCP receberá cerca de 130 apresentações de quadrilhas adultas e 15 quadrilhas mirins, além de 50 misses da diversidade, que se apresentarão no dia 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT+.

A diretora de Interação Cultural da FCP, Claudia Pinheiro, destacou a importância do evento como um resgate cultural e de valorização da cidadania, que trabalha a inclusão, com a participação de grupos de várias regiões. "A Fundação recebeu quadrilhas de 61 municípios. Temos folgueiros e grupos parafolclóricos de vários bairros da Região Metropolitana de Belém e também de municípios distantes", afirmou Claudia.

Para os próximos dias do arraial do Centur, "o público pode esperar muita alegria, diversão e integração", garante Claudia. "Hoje temos quadrilhas juninas de Castanhal, de Curralinho e de Bragança, que trazem consigo muita festa, muita alegria", disse a diretora.

Maria Rosângela, proprietária do Boi Bumbá Juventude Curumim Tabatinga, do bairro do Guamá, ressaltou a importância de trazer a cultura do boi-bumbá para o evento. "Nós somos um resistente cultural, pois, hoje o boi-bumbá está quase desaparecendo da cultura popular devido à modernidade. Como trabalhadora e produtora cultural, e mestre de cultura, é um grande prazer poder mostrar esse trabalho e, com isso, ajudar a manter viva nossa cultura", afirmou Maria Rosângela, destacando a relevância do trabalho cultural para jovens, adolescentes e crianças da periferia.

A Miss Caipira Izabelle Alves foi uma das jovens que se apresentou na noite desta quinta pela Quadrilha Sedução Ranchista, do bairro do Jurunas. Ansiosa, ela falou sobre a emoção de participar do concurso. "É uma loucura de sentimentos, o dia todo a gente já acorda ansiosa, porque esse é hojé o maior concurso do estado. Toda aquela trajetória passa pela cabeça, e é uma animação, uma ansiedade boa. Estou muito animada para chegar e quebrar tudo", declarou Izabelle.

Para estar brilhante no Centur, a Miss Caipira da Sedução Ranchista teve uma preparação intensa. "Foi complicado, muito estresse, muita pressão. Tem uma responsabilidade muito grande jogada nas nossas costas, mas a gente vai dando conta", afirmou.

Além das apresentações de dança e concursos de misses, a programação do arraial conta com várias barraquinhas de comidas típicas da época junina, apresentações de grupos de Folguedos Juninos e shows com artistas paraenses na Praça do Artista, que este ano foi batizada como Palco Verequete, em homenagem ao grande Mestre.

A apuração do concurso de quadrilhas juninas do Centur ocorrerá no dia 29 de junho, a partir das 10h, no primeiro andar no prédio, no Auditório Ismael Nery. Já a premiação acontecerá no dia 30, a partir das 18h, centro cultural.

Confira as próximas atrações

Na sexta-feira (21), a animação ficará por volta dos Os Falsos do Carimbó, às 18h30; a banda Senta Peia, no sábado (22), às 21h; e o grupo de carimbó As Boiunas, no domingo (23), às 20h.

A expectativa é que mais de 200 mil pessoas celebrem os santos juninos nos cinco prédios da Fundação Cultural do Pará, que incluem o Teatro Waldemar Henrique, onde ocorrem até o próximo domingo (23) as apresentações de Pássaros Juninos a partir das 19h; a Casa da Linguagem, que recebe nesta sexta-feira (21) o Arraial das Letrinhas a partir das 15h; o Curro Velho, que realizará seu Auto Junino de 28 a 30 de junho, sempre a partir das 18h.

Serviço

Arraial de Todos os Santos 2024

Data: até 30 de junho;

Horário: a partir das 18h.

Local: Praça central do Centur;

A entrada gratuita.