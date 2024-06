Quadrilha junina solidária do conjunto Maguari, em Belém, arrecada alimentos para famílias carentes

A quadrilha junina São José, criada em 2018 por jovens do conjunto Maguari, em Belém, tem um diferencial: é solidária. O grupo dança em troca de alimentos ou cestas básicas para fazer doações a famílias carentes dos bairros da cidade. No próximo dia 29 de junho, a quadrilha fará uma grande apresentação em parceria com o Projeto Flor de Luzia. Além da distribuição de lanches, será oferecido aos espectadores serviços de saúde, cidadania e consultas jurídicas. A apresentação será às 19h, na Alameda 16, do Conjunto Maguari, bairro do Coqueiro, em Belém. As doações são opcionais.

Entre os serviços: emissão de RG, certidão de nascimento, casamento e certidão de óbito. Os atendimentos de saúde serão feitos por voluntários, com massoterapia, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e esse serviço básico e testes para HIV. E também contará com corte de cabelo masculino e feminino feitos por barbeiros voluntários. Também é possível ter consulta jurídica com voluntários da Defensoria Pública.

Quadrilha solidária

O fundador da quadrilha, Wesley Reis, explica que o grupo começou a se apresentar em festas locais no próprio bairro do Maguari, em 2018. Durante as apresentações, surgiu a ideia de arrecadar materiais de higiene pessoal com os próprios moradores para doar a um lar de idosos. Como crescimento do conjunto, também passaram a se apresentar em troca de alimentos, a fim de doá-los para quem mais precisasse.

“Somos uma quadrilha de bairro e nos apresentamos aqui no Maguari como nos bairros próximos. Todo início de ano, abrimos as inscrições para os jovens que querem participar do grupo, sem qualquer limitação de idade, quem se interessar, pode procurar a gente que nós aceitamos”, destaca Wesley.

Para o dia 29 de junho, a quadrilha São José vai se apresentar mediante arrecadação de alimentos, seja de uma cesta básica completa ou em partes. A própria quadrilha monta as cestas básicas e faz a distribuição para as famílias identificadas como as mais necessitadas.

“Nós sempre deixamos os próprios membros fazer a identificação de quem precisa da doação. Mas também elegemos algum representante que faz essa análise e mostra para a diretoria onde fazer a entrega da doação. No momento que vamos arrecadando, já vamos fazer esse levantamento de onde iremos realizar a doação”, pontua o diretor da quadrilha.

Projeto Flor de Luzia

Fundada em 2010, o Projeto Flor de Luzia trás para o público que for prestigiar as apresentações da quadrilha São José serviços de saúde, cidadania e jurídicos. O coordenador do projeto, Joel Alves, explica que no último dia 15 foram oferecidos diversos serviços, como emissão de documentos e atendimentos de saúde. Para o dia 29, ainda estão buscando parcerias para atendimentos oftalmológicos e doação de óculos.

Projeto Flor de Luzia leva serviços gratuitos para moradores do Maguari no ultima dia 15 de junho (Foto: Divulgação)

“É um projeto que visa atender as comunidades mais carentes. A gente procura sempre atuar nas periferias de Belém. E essa atuação, como se deu agora, no sábado, além da emissão de documentos como RGs, certidão de nascimento, casamento, certidão de óbito, isso tudo com a parceria da Defensoria Pública do Estado e com a parceria também da Polícia Civil, que graças a Deus sempre nos atendeu”, ressalta Joel.

“Destaco a importância da quadrilha, atuando em diversas áreas e a nossa intenção é essa, que essa informação da quadrilha não é simplesmente porque eles querem se apresentar, porque a quadrilha quer se apresentar, não, tem um fundamento, tem um objetivo por trás da apresentação da quadrilha que é muito importante e a gente só quer reforçar, que o convite é para dia 29 agora de junho a quadrilha São José vai se apresentar”, conclui.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)