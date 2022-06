Trajes juninos de Anitta e Juliette bombam na web; veja onde conferir vestimentas de quadrilha hoje

A partir das 20h30 desta quinta-feira (09), a tradicional quadrilha Sedução Ranchista, do bairro do Jurunas, em Belém, apresenta os trajes que usarão na quadra junina, em 2022, ano que marca a retomada 100% presencial do festejo. A Sedução Ranchista celebra, este ano, 25 anos de história com o tema "Quadrilha do Povo". A programação ocorre na sede do Rancho, localizada na travessa Honório José dos Santos.

A apresentação dos trajes é um dos momentos mais marcantes da festividade de junho. Tanto é que famosos do Brasil inteiro capricham na hora de escolher as vestimentas. A cantora Anitta compartilhou ontem (08), nas redes sociais, a festa junina realizada por ela, com a presença de famosos como a vencedora do BBB 21, Juliette Freire, e a influenciadora digital Gkay. Com direito a touro mecânico, hits juninos e churrasco, as roupas das famosas foram um destaque à parte.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Festival Carnavália apresenta edição junina neste sábado (11)]]

Com o típico estilo "caipira", com botas, chapéu de vaqueiro e estampa quadriculada, as artistas mostraram que curtição é com elas mesmo.

Confira:

E aí, quer ver mais vestimentas juninas nesta quinta? É só chegar na programação da Sedução Ranchista.