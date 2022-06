Comidas típicas: como aproveitar a quadra junina sem excessos

Quando se fala no mês de junho logo se pensa nas saborosas comidas típicas: mingau de milho, vatapá, amendoim, bolo de macaxeira, pipoca e muitos outros, mas se deve ficar atento para os excessos.



Ádilla Almeida, nutricionista que atua no Sistema Hapvida, apresenta dicas de como curtir as delícias da quadra junina sem exageros e ainda aproveitar os nutrientes de cada prato para o organismo. "Os pratos típicos da época são muito saborosos e podem ser muito nutritivos desde que a gente saiba com o que alinhar", explica.

A substituição e adequação de alimentos preparados de forma mais natural permitem um consumo mais saudável. A nutricionista aponta a escolha de pratos mais naturais como o milho assado ou cozido, o cuscuz, o amendoim e a pamonha.

Tudo que é consumido em excesso não traz benefícios para o organismo e o caso das comidas típicas de junho não é diferente. Ádilla alerta para a quantidade de gorduras presente nestes itens. “Os excessos de açúcares e gorduras principalmente podem tornar esses pratos muito calóricos e assim eles deixarem de serem interessantes".

Ela destaca que a quantidade ingerida também faz a diferença. A nutricionista explica que o mais indicado é dar preferência por porções menores junto com uma ingestão adequada, comendo devagar e com calma e mastigando bem os alimentos.

A hidratação constante também se torna uma aliada, pois além de manter o corpo hidratado ainda alivia calor deste período do ano e auxilia na ingestão desses alimentos. O consumo de bebidas alcoólicas é outro ponto de atenção e que deve ser realizado com moderação junto com a ingestão de água.