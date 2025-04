Festival Amazônia em Movimento percorre 7 cidades com shows de artistas paraenses

Os sons que agitam e celebram a identidade da cultura amazônica vão contagiar todo o Pará a partir do dia 22 de abril, com a chegada do Festival Amazônia em Movimento, evento que proporcionará shows de diversos artistas da cena paraense, como Félix Robatto, Jeff Moraes, DJ Coytada e muitos outros.

A primeira cidade a receber a programação é Belém, entre os dias 22 e 26 de abril. Em seguida, o festival passará por Marabá, Curionópolis, Parauapebas, Ourilândia do Norte, Paragominas e Ananindeua. As apresentações ocorrerão até o mês de junho.

Além dos shows com artistas paraenses, o festival contempla apresentações de grupos locais e a realização de atividades formativas por meio de oficinas gratuitas ao público.

Félix Robatto é um dos artistas paraenses que estarão presentes na programação (Foto: Bruno Carachesti)

O principal objetivo da iniciativa é fomentar a produção artística paraense, o turismo e a economia local. Durante a programação, haverá venda de pratos típicos e peças produzidas por artistas e microempreendedores, que estarão expostas em uma vitrine nas noites de encerramento do festival.

Segundo Liane Gaby, presidente do Instituto Cultural Amazônia do Amanhã, responsável pela realização do festival, a ideia é que toda a população tenha acesso à arte e à música que fazem parte da identidade amazônica.

"Nosso objetivo é criar um espaço onde as tradições, a arte e a música da Amazônia possam ser vivenciadas de forma autêntica, tanto por moradores quanto por visitantes. Queremos fortalecer o orgulho pela identidade amazônica e incentivar a economia criativa local, valorizando os artistas e produtores culturais da região”, conta Liane Gaby.

O cantor Jeff Moraes afirma que está animado por fazer parte da programação e de um evento que exalta a música feita por paraenses.

“As minhas expectativas são as melhores possíveis, um evento na rua, aberto ao público, onde a gente pode mostrar a nossa música autoral, a nossa versatilidade musical, o que a gente gosta de ouvir, cantar. É sempre uma oportunidade muito interessante, e acho que esse festival traz essa proposta, de levar o público pra rua, pra ter uma experiência sonora amazônica”, diz o artista.

Grupos culturais também fazem parte da programação (Foto: Studio Duo)

Jeff revela que vive um excelente momento na carreira, com músicas de sucesso que certamente estarão em seu repertório nas apresentações do festival.

“Não vão faltar minhas músicas autorais, é claro. Eu acabei de lançar uma música com a participação de Amanda de Paula, que se chama ‘Viciado em Você’, e ela está tendo um crescimento muito interessante nas plataformas digitais, e também no ‘Sons do Pará’. A gente vai levar essa música, esse show autoral, para o palco e vou cantar também alguns clássicos da música paraense pra galera cantar, dançar e curtir junto”, explica Jeff.

Ainda de acordo com o cantor, o Festival Amazônia em Movimento merece ser abraçado pelo povo paraense, que só tem a ganhar com os eventos de valorização cultural.

“Esse festival é muito interessante, porque é um evento itinerante, que passeia por vários municípios, levando música autoral, música amazônica. Eu acho muito importante, nesse momento em que as pessoas estão falando muito sobre o Pará, sobre a COP 30, ter esse espaço de valorização cultural é fundamental para o fortalecimento dos nossos artistas da terra. Nesse momento, a gente vê uma perspectiva de muita gente querendo vir ao estado, mas o povo do Pará precisa conhecer a sua essência, o seu povo e sua cultura, e eu acho que esse evento traz essa proposta”, conclui Jeff Moraes.

Oficinas

A programação do Festival Amazônia em Movimento oferecerá ao público oficinas gratuitas com as seguintes temáticas: dança tradicional, confecção de instrumentos sustentáveis e técnicas da culinária amazônica.

Além de aprender técnicas com profissionais de cada área, os inscritos terão a oportunidade de apresentar os resultados das oficinas no palco principal do evento.

As inscrições serão abertas por meio das redes sociais do projeto. Cada oficina terá limite de 30 vagas.