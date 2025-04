Belém recebe o maior festival de criatividade do mundo; veja como participar gratuitamente

A população de Belém poderá participar gratuitamente do maior festival global de criatividade, com painéis e atividades sobre criatividade, cultura, inovação e COP 30. O festival World Creativity Day 2025 (Dia da Criatividade) será realizado nos dias 21, 22 e 23 de abril, com programação online e presencial na capital paraense.

O evento trará discussões sobre cultura, música, empreendedorismo e criatividade, sendo uma oportunidade para se conectar, aprender e compartilhar experiências com profissionais, artistas e especialistas de diversas áreas. As inscrições já estão disponíveis no site oficial.

João Paiva, líder do WCD em Belém, vê o evento como uma oportunidade de colocar a cidade no mapa de criatividade do Brasil. “O festival vai muito além de palestras e encontros, é um momento de troca genuína, onde conectamos ideias e pessoas para

transformar realidades. Queremos ver Belém brilhar e mostrar todo o seu potencial criativo”, destaca.

Ideias inovadoras

Um dos destaques da programação é o Hackathon Apollo, um evento de dois dias que irá reunir jovens universitários para co-criar soluções tecnológicas e comunicacionais voltadas aos desafios da COP30, que será sediada em Belém, em novembro deste ano. A proposta é fomentar ideias inovadoras e identificar talentos promissores para futuras acelerações e mentorias, fortalecendo um ecossistema criativo, inclusivo e sustentável. O evento será realizado no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá. Interessados podem se inscrever online.

Confira a programação completa

21/04, segunda-feira

Na segunda-feira, feriado de Tiradentes, o público poderá participar de uma programação com música, moda circular, arte e muito mais. O evento irá ocorrer na Casa Apoena, localizada R. São Boaventura, 171 - Cidade Velha, Belém.

9h: Bazar WCD - Moda Criativa & Circular

10h: Exposição Arte Umbandista Digital com IA

11h: Moda Circular, Logística Reversa e Criatividade – Conheça a Combinô

13h: Orquestra Choro do Pará

14h: Jogos de Tabuleiro com Égua do Board Game

14h: Oficina Moda Circular: Técnicas de Upcycling

14h: Atividade de palhaçaria lúdica para crianças

15h: Organiza, cria, transforma: o poder da organização para despertar a criatividade!

16h: Orquestra de Carimbó do Pará

17h: Incentivos à música regional: como impulsionar a criatividade e o acesso de artistas independentes

18h: Apresentação Banda: Sente a Peia

22/04, terça-feira

Já na terça-feira, o evento traz temas como criatividade, inovação, liderança e Amazônia, e acontece no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT), Guamá, localizado na Avenida Perimetral da Ciência, km 01 - Guamá; no Do It Coworking, localizado na R. Avertano Rocha, 192 - Campina; e Elephant Coworking, localizado na Av. Gov. José Malcher, 153 - Nazaré.

9h: Autenticidade e Inovação: Como Transformar Criatividade em Impacto nas Redes (Do It Coworking)

9h: Hackathon Apollo - Dia 1 (PCT Guamá)

10h: Liderança consciente: Mindfulness e a nova NR1 na Gestão de Pessoas (Do It Coworking)

11h: Segredos do Filmmaking Mobile: Guia para iniciantes no audiovisual (Do It Coworking)

14h: Desmistificando o Processo Criativo: Como Transformar Ideias em Soluções Inovadoras (Do It Coworking)

14h: Bioeconomia e empreendedorismo na COP 30: como transformar desafios ambientais em oportunidades (Elephant Coworking)

15h: Transformando Dados em Dinheiro: Como Usar Informações Para Criar e Vender Mais (Do It Coworking)

15h: Liderança criativa: O Papel das Mulheres na Transformação dos Negócios (Elephant Coworking)

16h: Gerando Soluções criativas, para grandes problemas com os LEGO® (Do It Coworking)

16h: "Despertando a Criatividade: Design Inspirado na Cultura Amazônica" (Elephant Coworking)

17h: Talk: Mulheres Fortes do Norte (Do It Coworking)

17h: Entrelinhas da Amazônia: Comunicação, Quadrinhos e Socioambientalismo (Elephant Coworking)

18h: Os impactos da Inteligência Artificial na Educação (Elephant Coworking)

18h: Menu paraense completo por outros ângulos (Do It Coworking)

23/04, quarta-feira

Na quarta-feira, último dia do festival, serão abordados temas como cultura, carreira e empreendedorismo. A programação será no PCT Guamá, localizado na Avenida Perimetral da Ciência, km 01 - Guamá; e no Elephant Coworking, localizado na Av. Gov. José Malcher, 153 - Nazaré.

9h: Insights Criativos: Como Produzir Conteúdo de Sucesso no YouTube (PCT Guamá)

10h: Visualizando os Itãs: como a IA transforma Mitos Afro-brasileiros em Arte Digital (PCT Guamá)

10h: A Arte da Identificação de Gemas e Joias - Turma 1 (PCT Guamá)

11h: Gerações Criativas no Berço da Liberdade e o Programa Jovem 360° (PCT Guamá)

11h: A Arte da Identificação de Gemas e Joias - Turma 2

14h: Coletividade e produção cultural independente na Amazônia (Elephant Coworking)

14h: Criatividade e propriedade intelectual na era da inteligência artificial (PCT Guamá)

15h: Carreira e Inovação - O que você precisa para não ficar para trás! (Elephant Coworking)

15h: Navegando o mar das possibilidades: Uma fórmula para o empreendedorismo (PCT Guamá)

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Guimarães, repórter do núcleo de Atualidade de oliberal.com