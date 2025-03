Serviço de buffet oferece oportunidade de renda para paraenses

Inovação e criatividade marcam o serviço de bufê em Belém, com empreendedores que já analisam as oportunidades deste ano, em especial, devido às movimentações em torno da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). É o caso da autônoma Suely Amaral, que administra um serviço de bufê que funciona apenas online, com vendas realizadas por meio de pedidos diretos ou por serviços de entrega.

Além dessa dinâmica mais moderna, ela também ressalta que está de olho nas oportunidades geradas pelo encontro climático no fim do ano e fala sobre lançamentos pensados especialmente para esse período.

“Eu estou lançando agora o meu bolo de rolo para COP, que é meu bolo de rolo com recheio de cupuaçu. Então já é um diferencial e com ele também teremos um biscoito de castanha”, explica a empreendedora. Para ela, apostar na construção de uma identidade visual forte nos seus produtos e na sua marca auxilia a estabelecer um vínculo mais forte com o seu público. Além disso, isso também demonstra a essência do seu negócio, que, como afirma, aposta em tradição e qualidade.

“A identidade dele é tudo de coração. Então, se você vê a minha mesa, os meus biscoitinhos, todos são padronizados em formato de coração. Eu consegui fazer essa marca com meus biscoitos”, afirma.

O serviço que Amaral presta já existe há mais de 30 anos, fruto de um trabalho em parceria com a sua mãe. Mas, além da experiência com doceria, ela também passou ao longo dos anos a trabalhar com cafés personalizados, até ampliar esses serviços com a sua experiência acumulada.

“A gente começou com biscoitinho, com bolo de leite, que é o nosso carro-chefe, e foi adaptando e crescendo. Então, desde 2014 eu já vinha fazendo mesa de café e essa mesa foi crescendo, foi agregando mais valores com peças de louças, com produtos novos. Hoje, eu faço uma mesa interativa, onde nesta mesa você pode contar com tudo”, enfatiza Amaral.

A dinâmica do bufê se propõe a um atendimento totalmente digital, já que a empreendedora não possui uma loja física. Mas, apesar dessa característica marcante, ela defende que o principal diferencial do seu empreendimento é a sua participação em todas as etapas do negócio. Isso, segundo ela, garante a qualidade do serviço e dos produtos oferecidos aos clientes, com quem também descreve ter uma relação de amizade.

“O que diferencia meu negócio é a minha presença, tanto na produção como no fechamento com o cliente, porque sou eu que atendo o WhatsApp, eu que respondo, eu tenho uma ligação muito próxima com meus clientes. Eu sempre falo que os meus clientes viram amigos, porque depois da primeira festa ficam para sempre na família”, conclui Amaral.