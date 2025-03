Workshop empresarial em Belém ensinará estratégias para crescimento de negócios; confira

Empresários de Belém terão a oportunidade de participar de um workshop exclusivo que promete transformar a forma como administram os seus negócios. Com foco em organização empresarial e crescimento sustentável, o evento, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belém (CDL), será realizado no dia 19 de março na Fecomércio Pará, trazendo como palestrante o administrador Kotaro Tuji, que possui 26 anos de experiência no Japão.

Segundo ele, a proposta é apresentar estratégias práticas e eficientes para que empreendedores locais aprimorem a gestão dos seus negócios e alcançar melhores.

“O objetivo desse workshop é proporcionar aos participantes três pilares, que é criar sonhos de crescimento, estrutura para que isso dê certo e desenvolver pessoas. Então, é isso que eles vão aprender: como organizar seu negócio, torná-lo mais lucrativo, mais organizado, para que realmente a pessoa possa ter satisfação”, afirma Kotaro Tuji, palestrante do workshop.

O evento é voltado para micro e pequenos empresários, comerciantes, empreendedores iniciantes, profissionais de recursos humanos e estudantes interessados em aprender sobre gestão empresarial. A participação é gratuita e aberta ao público.

“Quem participar do workshop vai aprender como organizar o seu negócio, torná-lo mais lucrativo e estruturado para alcançar satisfação pessoal e profissional”, explica Kotaro.

O palestrante destacou ainda que o Brasil enfrenta desafios relacionados à falta de planejamento estratégico, com apenas 10% das empresas aplicando essas práticas de maneira adequada. “O Brasil quer muito progresso e pouca organização. Quem estiver presente vai receber um direcionamento claro sobre como começar a organizar sua empresa ou iniciar um novo empreendimento, com conhecimento prático e teórico”, finaliza.

Serviço:

Workshop: Estratégias para Crescimento Empresarial

Palestrante: Kotaro Tuji

Data: 19 de março

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Fecomércio – Belém

Inscrições: Pelo WhatsApp 3204-1524



*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)