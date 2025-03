Sebrae anuncia criação da ‘E-Zone’ na COP 30 para fortalecer pequenos negócios

Durante o primeiro dia do I Encontro de Dirigentes do Sistema Sebrae em 2025, realizado em Belém nesta quinta-feira (13), o Sebrae anunciou a criação da Entrepreneurship Zone (E-Zone), um espaço dedicado aos pequenos negócios dentro da programação da COP 30, que ocorrerá na capital paraense em novembro de 2025. A E-Zone será instalada na Praça Dorothy Stang, ao lado da Green Zone, e ocupará 28 mil metros quadrados, reunindo micro e pequenas empresas, startups e iniciativas sustentáveis.

“De maneira inédita, uma das grandes entregas que o Sebrae fará nessa COP é a E-Zone. Além da Green Zone e da Blue Zone, que já são trabalhadas pela ONU nas COPs, nós, do Sebrae, estamos criando a zona do empreendedorismo”, afirmou Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará.

Ele destacou que a iniciativa visa mostrar “a cara dos pequenos negócios do Brasil para os 60 mil visitantes que aqui virão”.

Rubens Magno, diretor-superintendente do Sebrae no Pará (Carmem Helena / O Liberal)

A inclusão dos pequenos negócios na agenda climática da COP 30 é um dos eixos estratégicos do Sebrae, que há três anos trabalha para alinhar as MPEs às pautas de sustentabilidade ambiental, social, econômica e financeira. Segundo Magno, mais de 90% das empresas da Amazônia e quase 95% do Brasil são micro e pequenas empresas. “O papel do Sebrae é fundamental”, ressaltou.

O diretor-presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, reforçou que a COP 30 não é apenas de Belém ou do Pará, mas do Brasil e do mundo. “A presença do Sebrae Nacional aqui neste momento é para expressar esta responsabilidade de todo alcance da nossa instituição com a realização da COP 30”, declarou. Lima ressaltou que os pequenos negócios são essenciais para o desenvolvimento sustentável e que “não há possibilidade de continuarmos com qualquer modelo econômico que seja agressivo ao meio ambiente”.

Décio Lima, diretor-presidente do Sebrae Nacional (Carmem Helena / O Liberal)

A E-Zone terá um credenciamento próprio, diferente da Green Zone e da Blue Zone, e os interessados poderão se inscrever para participar assim que os detalhes forem divulgados. “Vai ser uma área aberta, em que, no momento oportuno, mostraremos como você, que quer participar e entender como é uma COP na zona do empreendedorismo, vai poder se inscrever e participar”, explicou Magno.

Encontro discute inclusão das MPEs na COP 30

O I Encontro de Dirigentes do Sistema Sebrae em 2025 está reunindo representantes da instituição de todo o Brasil para debater estratégias voltadas à inclusão dos micro e pequenos negócios na COP 30. Décio Lima, diretor-presidente do Sebrae Nacional, destacou que o evento reforça o compromisso da instituição com um modelo econômico sustentável. “O Sebrae vai estar no interesse de todo esse processo. Além disso, o Sebrae é uma instituição que interage permanentemente com os órgãos governamentais, seja com o governo do Estado, com as prefeituras e com o governo federal”, afirmou.

Representantes do Sebrae de todos os estados brasileiros estão reunidos hoje (13) e amanhã (14) para discutir estratégias de inclusão de micro e pequenas empresas na COP 30 (Carmem Helena / O Liberal)

No primeiro dia do evento, realizado hoje (13), foram apresentadas propostas de incentivo à participação das pequenas empresas na COP 30, incluindo capacitações, acesso a crédito verde e estratégias para fortalecer a bioeconomia e a economia circular.

A programação segue nesta sexta-feira (14), com novas discussões sobre políticas públicas para a inclusão das MPEs na agenda climática e alinhamentos estratégicos entre o Sebrae e o setor público.