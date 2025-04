Viviane Batidão se emociona com homenagem da Alepa: ‘Deus me deu esse presente’

A cantora paraense Viviane Batidão usou as redes sociais, nesta terça-feira (08/04), para compartilhar a emoção de ter o projeto que entende sua obra musical como Patrimônio Cultural Imaterial do Pará na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da casa. Em um vídeo publicado em seu perfil, a artista aparece visivelmente emocionada ao assistir à sessão legislativa que aprovou o projeto. A proposta segue agora plenário e posterior sanção do governador do Estado. Assista ao vídeo:

Ela afirmou que recebeu a notícia com gratidão e que a emoção tomou conta ao lembrar de sua trajetória artística. Segundo a cantora, ‘passou um filme’ de toda a sua carreira, que já soma 26 anos de estrada, sendo 18 deles dedicados ao projeto Viviane Batidão, com forte atuação no ritmo tecnomelody.

Viviane celebrou o reconhecimento como um incentivo para seguir valorizando a cultura do Pará. “Sempre cantei tecnomelody, me dedicando ao máximo e levantando a bandeira do meu estado. Reconhecimentos como esse me dão ainda mais gás para continuar”, declarou.

A artista também agradeceu a todos que contribuíram com sua trajetória, incluindo fãs, produtores, equipe, contratantes e familiares. “Essa conquista não é só minha, mas sim nossa”, destacou. “É uma honra sem tamanho pra mim ter um projeto de lei desses, eu que sou tão apaixonada pela minha cultura”, complementou.