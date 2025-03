Priscila Senna anuncia DVD e parceria com Viviane Batidão

A cantora Priscila Senna está com grandes planos para 2025, e a agenda cheia de novidades promete agradar seus fãs. Em um bate-papo exclusivo, Priscila revelou que está se preparando para o lançamento de um DVD chamado “TBT”, que será gravado no Marco Zero, no Recife. A gravação será ao vivo, com entrada gratuita para o público, e promete trazer diversas participações especiais. Embora ainda não tenha revelado todas as surpresas, Priscila garantiu que o evento será imperdível.

“Vai ser um DVD de rua, para quem quiser ir acompanhar, vai ter participações incríveis. Em breve vou anunciar a data e os nomes dos convidados, vai ser maravilhoso lá no Recife”, contou a cantora.

Entre as surpresas, ela mencionou sua conexão com o Pará, destacando o talento de artistas como Gabi Amarantos e Zaynara. A cantora se mostrou muito fã da nova geração da música paraense e destacou Zaynara como uma das grandes promessas da música.

VEJA MAIS

Além disso, Priscila também adiantou que está com um projeto especial em parceria com Viviane Batidão. As duas já gravaram uma música juntas, e a cantora revelou que um clipe está a caminho. “A música está gravada, só falta marcar o dia para o clipe. Eu já falei para a Viviane: ‘quando você quiser, eu vou para Belém’. A Viviane está trabalhando muito, assim como eu, mas logo teremos novidades para o público”, explicou Priscila.