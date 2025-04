Viviane Batidão marca presença no Samba Brasil em Belém

A cantora Viviane Batidão marcou presença no Samba Brasil, realizado neste sábado (05), no estacionamento do Mangueirão, em Belém. A artista esteve no local acompanhada de seu namorado, Hugo Viana, para curtir os shows de Kamisa 10, Menos é Mais e Revelação.

Animada, ela contou que é fã de todos os grupos que se apresentaram no evento e que estava ansiosa pelos shows. “Sou fã de todos, vim curtir os meninos. Hoje a noite vai ser incrível”, declarou.

Ao ser questionada se tem samba no pé, Viviane respondeu com bom humor: “Eu acho que eu tenho. Eu sou uma boa paraense, sabe que paraense nasceu com molho, né? A gente tem um molho diferenciado”, disse.