Obra de Viviane Batidão é reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Pará

A obra musical de Viviane Batidão foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Pará. A decisão foi oficializada na tarde desta terça-feira (8), durante sessão na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), em Belém, sendo aprovada por unanimidade entre os parlamentares. O reconhecimento veio por meio do Projeto de Lei nº 711/2024, de autoria da deputada estadual Lívia Duarte, e agora segue para sanção do governador Helder Barbalho.

“Gente, recebo essa notícia com muita alegria. Vão se aí 26 anos, 18 de Viviane Batidão, sempre cantando tecnomelody e levantando a bandeira do meu estado do Pará. Sigo nessa missão, viu? Mas reconhecimentos como esse, da Alepa, me dão ainda mais gás para continuar. Muito obrigada!”, celebrou a Rainha do Tecnomelody, como é conhecida.

Rainha do Tecnomelody

Natural de Santa Izabel do Pará, Viviane Batidão iniciou sua carreira aos 15 anos, cantando tecnomelody em uma banda. O “Batidão” foi incorporado ao seu nome artístico em 2007, quando partiu para carreira solo. Nesse mesmo período, Vivi estourou com seu primeiro hit: “Vem Meu Amor”, composição própria que a projetou nacionalmente como uma das maiores vozes do pop amazônico e do tecnomelody.

O reconhecimento como patrimônio cultural imaterial do Estado chega em um excelente momento de sua trajetória, após apresentações recentes ao lado de artistas como Anitta, Ludmilla, Wesley Safadão e Alok. Além disso, em 2024, Viviane foi vencedora do Prêmio Multishow, na categoria Brasil.