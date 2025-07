Mariza Black agita Praça da República com show gratuito neste domingo (27)

A cantora Mariza Black vai agitar a manhã de domingo (27) com um show na Praça da República, em Belém. O palco montado ao lado do Theatro da Paz vai receber a sambista paraense e seu repertório de sucessos nacionais e regionais, incluindo MPB em ritmo de samba, para convidar o público a vivenciar o final do mês de julho com uma apresentação dançante e repleta de alegria.

VEJA MAIS

O show tem o formato "morning party", que é uma festa realizada durante o dia, que tem reunido um grande público na capital paraense. O evento, intitulado "Marcelino na Praça", é organizado pelo mesmo grupo que realiza a morning party da Avenida Braz de Aguiar aos domingos.

“Estamos esperando um público grande, que vai somar os frequentadores da praça com os amantes do samba”, calcula Mariza. “Cada apresentação na via pública tem um calor diferente. Ao ar livre o show flui, o público canta junto, fica à vontade para dançar”.

Mariza Black será acompanhada pelos músicos Marcelo Vieira (violão), Roni Silva (cavaco), Gabriel Beker (saxofone), Abel Oliveira (baixo), Marlenson William e Augusto Alcântara, mais conhecido como Mestre Feijão (ambos na percussão).

Desde a apresentação de Mariza Black no show da Braz Aguiar, realizado em 24 de maio deste ano, a artista recebe pedidos dos seguidores nas redes sociais para repetir esse formato de show. “Estou muito entusiasmada com esse novo evento, nesse lugar que é tão especial. Quero ver todo mundo lá”, convida.