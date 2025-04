Mariza Black canta Alcione no show 'Noite Marrom'

A cantora Mariza Black, estrela do samba paraense, apresenta o show “Noite Marrom” em uma homenagem à Alcione, na próxima quinta-feira, 17, véspera do feriado, na Cervejaria Cabôca, a partir das 20h. O setlist reúne grandes sucessos, como “Loba” e “Você me vira a cabeça”, que estão entre as músicas mais pedidas pelo público nas apresentações de Mariza, assim como “Mulher ideal”, “Entidade”, “Obrigada”, “O surdo” e “Nem morta".

Os ingressos e mesas estão à venda no site Bilheteria Digital e também estarão disponíveis no local, na data do show.

A apresentação terá a participação especial de Brenda Moraes. A programação será aberta com a apresentação de Lorena Monteiro acompanhada de Diego Santos (violão).

O show em homenagem à cantora maranhense vem na esteira da celebração pelo Dia Nacional da Mulher Sambista, que transcorreu no último domingo, 13. “O samba por si já representa a resistência cultural de ancestralidade negra, ainda mais sendo mulher. Alcione é, simplesmente, uma das principais vozes do samba, com uma carreira consolidada há mais de 50 anos. É maravilhoso celebrar a trajetória dela com canções que atravessam o tempo e que fazem parte da trilha sonora da memória afetiva de muita gente”, comemora Mariza. Ela apresenta o “Noite Marrom” desde 2014, sempre com sucesso de público.

No palco, Mariza Black⁩ será acompanhada pelos músicos Roni Silva (cavaco e direção musical), Gabriel Becker (saxofone), Marcelo Vieira (violão), Abel Lopes (contrabaixo), Waldir Almeida (percussão) e Augusto Alcântara, o Mestre Feijão (bateria).

“Noite Marrom” marca a estreia de Mariza Black em nova temporada na Cervejaria Cabôca, com shows de repertórios especiais de diferentes ícones do samba nacional, que serão apresentados nos dias 15 de maio, 19 de junho e 10 de julho. “Eu vou trazer shows inéditos para a cena de Belém. Aguardem, que vamos ter surpresas”.

Cantora e atriz

Mariza Black andou dividindo a música com trabalhos como atriz. A estreia da artista no cinema se concretizou com o convite da produtora Cine Diáspora para estrelar o curta-metragem ficcional “Nas ondas do rádio”, no papel da radialista “Sombra”. “Eu passei por uma preparação de elenco maravilhosa e, depois, tivemos dias intensos de gravação. Fiz o meu melhor, espero que vocês gostem”, conta a cantora. O filme tem estreia marcada para o mês que vem.

Nos trabalhos recentes como cantora, Mariza Black lançou o primeiro live session “Pelas Águas do Samba” com cinco faixas; lançou o seu primeiro bloco de carnaval; realizou a 14a edição do seu Boteco Beneficente, show para arrecadar doações ao Instituto Áster, que presta assistência à crianças pacientes de câncer; e, ainda, ela se prepara para lançar o videoclipe da canção “Senhora do Mar”, de Toninho Nascimento, compositor paraense autor de sucessos de Clara Nunes, como “Canto de areia” e “Deusa dos orixás”. Mariza gravou a canção em seu álbum “Samba Parauara”, de 2019.

Agende-se:

Show “Noite Marrom”, com Mariza Black

Dia: 17/04 (quinta-feira, véspera do feriado)

Hora: a partir das 20h

Local: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilhos França, 550, Campina)

Ingressos: venda antecipada pelo site Bilheteria Digital e, na hora do evento, no local.